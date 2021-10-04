Понедельник, 4 Октября 2021 14:09

АрмИнфо. Араратбанк отметил 30-летие своей деятельности и годовой юбилей с момента ребрендинга, отдав предпочтение конструктивному формату команды. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, юбилей праздновался 2 октября.Председатель Правления Араратбанка Мгер Ананян заметил: “В связи с 30-летием банка и годовым юбилеем с момента ребрендинга предпочтение конструктивному формату было дано неслучайно.

Этим мероприятием мы хотим, чтобы наши сотрудники верили в свои силы и осознавали, что их успех заключается в совместной работе, и успех команды зависит от них самих, независимо от степени сложности функции или задачи. Кроме того, построение команды создает возможность коммуницировать и лучше узнавать друг друга, что не менее важно для дальнейших рабочих контактов”.

По мнению руководителя Департамента Араратбанка по управлению человеческими ресурсами Шушан Аракелян: “Создание команды создает командный дух среди сотрудников, объединяет их вокруг одной цели. Очень важно, чтобы каждый сотрудник осознал, что является частью команды и здесь совершенно неважны занимаемая должность и положение, все без исключения работают и творят в равных условиях, где, возможно, появятся новые лица, новые руководители или новые лидеры, будут выявлены слабые и сильные стороны командной работы”.

“В прошлом году еще во время мероприятия по ребрендингу мы объявили о начале ребрендинга филиалов. С радостью должен констатировать, что план года выполнили, и на данный момент число прошедших ребрендинг филиалов составляет 23. Более того, до конца года мы планируем завершить подобные работы еще по 9 филиалам. Наряду с этим, через ребрендинг прошли 60 банкоматов и платежных терминалов. Считаю важным отметить, что процесс ребрендинга предполагает не только внешние визуальные изменения, но и повышение эффективности внутренних рабочих процессов, клиентоцентричную модель обслуживания, переподготовку сотрудников, а также создание новых идей и возможность их реализации”, - подметил руководитель Управления маркетинга и продаж банковских услуг Араратбанка Сурен Бабаджанян.