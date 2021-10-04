Понедельник, 4 Октября 2021 13:57

АрмИнфо.Каким будут переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который назвал тебя пьяницей и шутом. Так отреагировал второй президент Армении Роберт Кочарян 4 октября на пресс- конференции в Ереване на вопрос о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность встретиться с Ильхамом Алиевым.

"Каким будет содержание встречи с тем, кто назвал тебя пьяницей и шутом", - задался вопросом Кочарян.

При этом на уточнение, почему армянские власти не отвечает на оскорбления и угрозы Азербайджана, второй президент выразил убеждение, что не отвечают потому, что закоплексованы, потому, что проиграли, потому, что за этим скрывается что-то о чем армянское общество не знает.

"Каждая новая встреча будет дополнительным унижением Армении и армянского народа. Единственный выход - отстранение этих людей", - сказал он.

На уточнение, возможно ли что-то изменить по части итогов 44-дневной войны, Кочарян отметил, что если так продолжится, ничего нельзя будет изменить. "Прошел год, и Армения не является членом этого процесса. Я приблизительно знаю вокруг чего ведутся переговоры. Это всё технические вопросы - ничего не обсуждается связанное со статусом Нагорного Карабаха, с Гадрутом и Шуши. Они вообще не говорят об этом, они оказались в некой зоне комфорта и живут в этом", - сказал Кочарян.

Касаясь ситуации в Сюнике, Кочарян отметил, что она неприемлема и непонятна. "Вы полагаете мы простили власти? Вы правда так считаете? Это оскорбительное восприятие. Скорее простила масса, которая голосовала за эти власти. Смирились? Нет, не смирились. Пытаемся бороться. И не смиримся. То, что происходит в Сюнике неприемлемо и непонятно. Когда отводили войска и сдавали дорогу, не нашелся ни один человек, чтобы настоять, что дорога должна остаться под нашим контролем", - констатировал второй президент.

Он напомнил, что Пашинян сдал огромные территории, хотя соглашение было о том, что каждый остается там, куда дошел. "Не смогли переговоры вести так, чтобы дислоцироваться за 200-300 метров от дороги и удержать. По словам Кочаряна, один чиновник объяснил - речь не шла о президенте РФ - что его об этом просили, и как он мог отказать? Речь о том, кто подписывал в декабре документ", - пояснил Кочарян, добавив, что этому человеку не объяснили, что нельзя сдавать дорогу.

"Если уж очень хочется, сдай через пару лет, когда будет альтернативная дорога. Передали все рычаги давления азербайджанцам, чтобы он играл тобой. Почему власти не отвечают на издевки президента Азербайджана? Не отвечают потому, что завтра те могут закрыть дорогу, и они окажутся в безвыходной ситуации. Сделали непродуманные шаги, или от страха, и отдали врагу рычаги давления, он может делать, что хочет с тобой. А вы говорите - смирились. Посоветуйте, что нам делать? Но - существенная часть смирилась с этим, голосовала за них", - отметил Роберт Кочарян.

При этом второй президент Армении подчеркнул, что не представляет какого-либо процесса по делимитации и демаркации в пользу армянской стороны.

Вместе с тем касаясь переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ, Кочарян напонил, что у посредников никогда не было мандата к принуждению к миру.

"Их миссия основана на уговорах и предложениях, но никогда не принуждении. И сегодня такого мандата нет. Очевидно, что роль РФ существенно выросла в той же МГ. Но также очевидно, что Азербайджан находится на совершенно иных позициях. Очевидно также, что в роль Азербайджана и Турции существенно увеличились", - напомнил второй президент, добавив, что это все нужно уравновесить.

"Сейчас очень сложно, говорить чего можно добиться. Многое зависит от региональных и глобальных развитий. Нужна профессиональная переговорная сторона, вера, что возможно что-то изменить и чтобы Армении со всеми своими возможностями вошла в процесс и взяла ответственность. Сейчас нет ни одного из этих обстоятельств. Если сделать так, нет никаких гарантий, что получится. Но если не сделать, есть гарантия, что мы проиграем. Пытаться или нет? Конечно, пытаться, а не умыть руки и переложить вопрос на плечи России. Россия после этой войны будет больше считаться с увеличившейся ролью Азербайджана в регионе, будем мы обижаться или нет. Реальность такова", - отметил экс-президент.

Кочарян также коснулся боевых действий в Нагорном Карабахе и задался вопросом, почему в ходе бомбежки Степанакерта не была повреждена резиденция президента Арцаха. "Кого они берегли? Да, я не думаю, что они берегли Араика Арутюяна, но думаю, что в этом здании были люди, которых жалел Азербайджан. У Баку было сверхточное вооружение, которым он мог уничтожить любое здание, и почему не пострадало это здание", - еще раз вопрошал Кочарян.

Отвечая на вопрос об уголовных делах в отношении высокопоставленных лиц ВС РА, Кочарян выразил убеждение, что действующие власти пытаются переложить вину за проигрыш на армию.

"Нужно понять, кем было принято решение, приведшее к этим плачевным результатам в этой войне. Если решения принимались армией - это одно дело, если же командой премьер-министра РА - совершенно другое. Но, пока я вижу, что предпринимается попытка все переложить на армию. Генералы должны начать говорить, иначе же вся вина ляжет на их плечи", - подытожил он.