Arminfo.info




 Понедельник, 4 Октября 2021 13:57
Марианна Мкртчян

Кочарян о встрече Алиев-Пашинян: Каким будет содержание встречи с тем, кто назвал тебя пьяницей и шутом?

Кочарян о встрече Алиев-Пашинян: Каким будет содержание встречи с тем, кто назвал тебя пьяницей и шутом?

АрмИнфо.Каким будут переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который назвал тебя пьяницей и шутом.  Так отреагировал второй президент Армении Роберт Кочарян 4 октября на пресс- конференции в Ереване на вопрос о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность встретиться с Ильхамом Алиевым.

"Каким будет содержание встречи с тем, кто назвал тебя пьяницей и шутом", - задался вопросом Кочарян.

При этом на уточнение, почему армянские власти не отвечает на оскорбления и угрозы Азербайджана, второй президент выразил убеждение, что не отвечают потому, что закоплексованы, потому, что проиграли, потому, что за этим скрывается что-то о чем армянское общество не знает.

"Каждая новая встреча будет дополнительным унижением Армении и армянского народа.  Единственный выход - отстранение этих людей", - сказал он.

На уточнение, возможно ли что-то изменить по части итогов 44-дневной войны, Кочарян отметил, что если так продолжится, ничего нельзя будет изменить. "Прошел год, и Армения не является членом этого процесса. Я приблизительно знаю вокруг чего ведутся переговоры. Это всё технические вопросы - ничего не обсуждается связанное со статусом Нагорного Карабаха, с Гадрутом и Шуши. Они вообще не говорят об этом, они оказались в некой зоне комфорта и живут в этом", - сказал Кочарян.

Касаясь ситуации в Сюнике, Кочарян отметил, что она неприемлема и непонятна. "Вы полагаете мы простили власти? Вы правда так считаете? Это оскорбительное восприятие.  Скорее простила масса, которая голосовала за эти власти. Смирились? Нет, не смирились.  Пытаемся бороться. И не смиримся. То, что происходит в Сюнике неприемлемо и непонятно. Когда отводили войска и сдавали дорогу, не нашелся ни один человек, чтобы настоять, что дорога должна остаться под нашим контролем", - констатировал второй президент.

Он напомнил, что Пашинян сдал огромные территории, хотя соглашение было о том, что каждый остается там, куда дошел. "Не смогли переговоры вести так, чтобы дислоцироваться за 200-300 метров от дороги и удержать. По словам Кочаряна, один чиновник объяснил - речь не шла о президенте РФ - что его об этом просили, и как он мог отказать? Речь о том, кто подписывал в декабре документ", - пояснил Кочарян, добавив, что этому человеку не объяснили, что нельзя сдавать дорогу.

"Если уж очень хочется, сдай через пару лет, когда будет альтернативная дорога.  Передали все рычаги давления азербайджанцам, чтобы  он играл тобой. Почему власти не отвечают на издевки президента Азербайджана? Не отвечают потому, что завтра те могут закрыть дорогу, и они окажутся в безвыходной ситуации. Сделали непродуманные шаги, или от страха, и отдали врагу рычаги давления, он может делать, что хочет с тобой. А вы говорите -  смирились. Посоветуйте, что нам делать? Но - существенная часть смирилась с этим, голосовала за них", - отметил Роберт Кочарян.

При этом второй президент Армении подчеркнул, что не представляет какого-либо процесса по делимитации и демаркации в пользу армянской стороны.

Вместе с тем касаясь переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ, Кочарян напонил, что  у посредников никогда не было мандата  к принуждению к миру.

"Их миссия основана на уговорах и предложениях, но никогда не принуждении. И сегодня такого мандата нет. Очевидно, что роль РФ существенно выросла в той же МГ. Но также очевидно, что Азербайджан находится на совершенно иных позициях. Очевидно также, что в роль Азербайджана и Турции существенно увеличились", - напомнил второй президент, добавив, что это все нужно уравновесить.

"Сейчас очень сложно, говорить чего можно добиться. Многое зависит от региональных и глобальных развитий. Нужна профессиональная переговорная сторона, вера, что возможно что-то изменить и чтобы Армении со всеми своими возможностями вошла в процесс и взяла ответственность. Сейчас нет ни одного из этих обстоятельств. Если сделать так, нет никаких гарантий, что получится. Но если не сделать, есть гарантия, что мы проиграем. Пытаться или нет? Конечно, пытаться, а не умыть руки и переложить вопрос на плечи России. Россия после этой войны будет больше считаться с увеличившейся ролью Азербайджана в регионе,  будем мы обижаться или нет. Реальность такова", - отметил экс-президент.

Кочарян также коснулся боевых действий в Нагорном Карабахе и задался вопросом, почему в ходе бомбежки Степанакерта не была повреждена резиденция президента Арцаха. "Кого они берегли? Да, я не думаю, что они берегли Араика Арутюяна, но думаю, что в этом здании были люди, которых жалел Азербайджан. У Баку было сверхточное вооружение, которым он мог уничтожить любое здание, и почему не пострадало это здание", - еще раз вопрошал Кочарян.

Отвечая на вопрос об уголовных делах в отношении высокопоставленных лиц ВС РА, Кочарян выразил убеждение, что действующие власти пытаются переложить вину за проигрыш на армию.

"Нужно понять, кем было принято решение, приведшее к этим плачевным результатам в этой войне. Если решения принимались армией - это одно дело, если же командой премьер-министра РА - совершенно другое. Но, пока я вижу, что предпринимается попытка все переложить на армию. Генералы должны начать говорить, иначе же вся вина ляжет на их плечи", - подытожил он.


Лента новостей
Главы МИД Армении и Ирана подчеркнули недопустимость действий, угрожающих региональной стабильностиГлавы МИД Армении и Ирана подчеркнули недопустимость действий, угрожающих региональной стабильности
Алиев потребовал у Ирана доказательств присутствия Израиля на азербайджано-иранской границеАлиев потребовал у Ирана доказательств присутствия Израиля на азербайджано-иранской границе
Пашинян: Внеочередные выборы в Армении генерировали важное политическое содержаниеПашинян: Внеочередные выборы в Армении генерировали важное политическое содержание
В Ереване заложили фундамент моста между армянским и аргентинским бизнесомВ Ереване заложили фундамент моста между армянским и аргентинским бизнесом
Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию в ЗакавказьеГлавы МИД России и Ирана обсудят ситуацию в Закавказье
Пашинян вновь отправится в Россию на встречу с ПутинымПашинян вновь отправится в Россию на встречу с Путиным
Глава МИД ИРИ: Не позволим путем иностранного вмешательства влиять на отношения Ирана с соседямиГлава МИД ИРИ: Не позволим путем иностранного вмешательства влиять на отношения Ирана с соседями
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Азербайджан участвует в учениях Азербайджан участвует в учениях "Eternity - 2021" и "Нерушимое братство - 2021"
В Тегеране прокомментировали отношения с Ереваном и БакуВ Тегеране прокомментировали отношения с Ереваном и Баку
Посол: США стремятся найти возможности для налаживания сотрудничества между Азербайджаном и АрмениейПосол: США стремятся найти возможности для налаживания сотрудничества между Азербайджаном и Арменией
Баку ответил главе МИД ИранаБаку ответил главе МИД Ирана
Ардем Патапутян стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицинеАрдем Патапутян стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине
Мэр Парижа: Франция может признать Нагорно-Карабахскую РеспубликуМэр Парижа: Франция может признать Нагорно-Карабахскую Республику
Кочарян высказался об отношениях Армении с Россией и ТурциейКочарян высказался об отношениях Армении с Россией и Турцией
Араратбанку 30 лет!Араратбанку 30 лет!
Кочарян о встрече Алиев-Пашинян: Каким будет содержание встречи с тем, кто назвал тебя пьяницей и шутом?Кочарян о встрече Алиев-Пашинян: Каким будет содержание встречи с тем, кто назвал тебя пьяницей и шутом?
В обмен на карты минных полей Баку должен вернуть не только тех граждан, чей факт пленения официально подтвержден - ПашинянВ обмен на карты минных полей Баку должен вернуть не только тех граждан, чей факт пленения официально подтвержден - Пашинян
Премьер-министр Литвы убеждена, что ЕС уделит достаточно внимания политическому урегулированию карабахского конфликтаПремьер-министр Литвы убеждена, что ЕС уделит достаточно внимания политическому урегулированию карабахского конфликта
Агрессивная риторика Баку продолжает усугублять ситуацию: Премьер РААгрессивная риторика Баку продолжает усугублять ситуацию: Премьер РА
Роберт Кочарян: Ты не можешь открыть эпоху мира в регионе, если не можешь установить элементарный мир в собственной странеРоберт Кочарян: Ты не можешь открыть эпоху мира в регионе, если не можешь установить элементарный мир в собственной стране
В столице проходит традиционный праздник кино: Открылся 18-й кинофестиваль <Золотой абрикос>В столице проходит традиционный праздник кино: Открылся 18-й кинофестиваль <Золотой абрикос>
За сутки в Армении число выздоровевших превысило количество заболевших коронавирусомЗа сутки в Армении число выздоровевших превысило количество заболевших коронавирусом
Литва может сыграть важную роль в продвижении диалога и сотрудничества Армении с ЕС: ПашинянЛитва может сыграть важную роль в продвижении диалога и сотрудничества Армении с ЕС: Пашинян
Никол Пашинян готов встретиться с Ильхамом Алиевым и обменять карты минных полей на пленныхНикол Пашинян готов встретиться с Ильхамом Алиевым и обменять карты минных полей на пленных
Серж Саргсян исключил новую войну в регионеСерж Саргсян исключил новую войну в регионе
Армения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана - Никол ПашинянАрмения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана - Никол Пашинян
Pandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на британское имущество семьи Ильха АлиеваPandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на британское имущество семьи Ильха Алиева
Ален Симонян с официальным визитом отбыл в РоссиюАлен Симонян с официальным визитом отбыл в Россию
Пашинян заверил литовских армян: решены проблемы, связанные с внутриполитической ситуациейПашинян заверил литовских армян: решены проблемы, связанные с внутриполитической ситуацией
Прогноз: Прогноз: "Зангезурский коридор" станет ударом по безопасности Ирана
Арарат Мирзоян едет в ИранАрарат Мирзоян едет в Иран
Верховный лидер Ирана обозначил Верховный лидер Ирана обозначил "красные линии" в регионе
Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью ТАССПрезидент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью ТАСС
Адам Шифф: Угроза для народов Армении и Арцаха остается невыносимо высокойАдам Шифф: Угроза для народов Армении и Арцаха остается невыносимо высокой
СНБ задержала экс замначальника Генштаба ВС Армении Степана ГалстянаСНБ задержала экс замначальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна
Алиев обещает <адекватный ответ>, если Армения передаст точные карты минных полейАлиев обещает <адекватный ответ>, если Армения передаст точные карты минных полей
Армен Григорян: Встреча между Пашиняном и Алиевым может состояться в ближайшем будущем в рамках МГ ОБСЕАрмен Григорян: Встреча между Пашиняном и Алиевым может состояться в ближайшем будущем в рамках МГ ОБСЕ
Секретарь Совбеза: Суверенного коридора на территории Армении быть не можетСекретарь Совбеза: Суверенного коридора на территории Армении быть не может
За сутки в Армении подтвердилось свыше 1000 случаев заражения коронавирусомЗа сутки в Армении подтвердилось свыше 1000 случаев заражения коронавирусом
Премьер-министр и президент Армении обсудили приоритеты правительстваПремьер-министр и президент Армении обсудили приоритеты правительства
Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с министром иностранных дел Чехии.Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с министром иностранных дел Чехии.
Эксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустимаЭксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустима
Экс-премьер: Экс-премьер: "Коридорные" разговоры - не более чем проявления гибридной войны
Михаил Саакашвили задержан в Грузии - правительствоМихаил Саакашвили задержан в Грузии - правительство
Главы МИД Армении и России обсудили выполнение трехсторонних договоренностей по Нагорному КарабахуГлавы МИД Армении и России обсудили выполнение трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху
Глава Минобороны Армении на встрече с иранским послом подчеркнул роль Ирана в обеспечении региональной безопасностиГлава Минобороны Армении на встрече с иранским послом подчеркнул роль Ирана в обеспечении региональной безопасности
Соединенное Королевство заинтересовано в многостороннем сотрудничестве с АрмениейСоединенное Королевство заинтересовано в многостороннем сотрудничестве с Арменией
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Туркменистан принял участие в открытии «ЭКСПО-2020»Туркменистан принял участие в открытии «ЭКСПО-2020»
Российский Союз ветеранов обратился к ветеранской общественности Азербайджана и АрменииРоссийский Союз ветеранов обратился к ветеранской общественности Азербайджана и Армении
Оппозиционный депутат предложил расширить круг бенефициаров и увеличить сумму, предоставляемую в рамках соцпакетаОппозиционный депутат предложил расширить круг бенефициаров и увеличить сумму, предоставляемую в рамках соцпакета
В Москве прошли межмидовские консультации стран СНГ по международной информационной безопасностиВ Москве прошли межмидовские консультации стран СНГ по международной информационной безопасности
Гаагский суд рассмотрит взаимные иски Армении и Азербайджана 14-19 октябряГаагский суд рассмотрит взаимные иски Армении и Азербайджана 14-19 октября
Саркисян: Армения придаёт большое значение последовательному развитию взаимодействия с КитаемСаркисян: Армения придаёт большое значение последовательному развитию взаимодействия с Китаем
Армения и Индия рассматривают возможность укрепления оборонного сотрудничестваАрмения и Индия рассматривают возможность укрепления оборонного сотрудничества
Международный суд ООН 18 октября рассмотрит иск Азербайджана против АрменииМеждународный суд ООН 18 октября рассмотрит иск Азербайджана против Армении
Грузовик опрокинулся и повредил железнодорожную инфраструктуруГрузовик опрокинулся и повредил железнодорожную инфраструктуру
ЮКЖД осуществила перевозку строительного камня из Армении на Дальний ВостокЮКЖД осуществила перевозку строительного камня из Армении на Дальний Восток
Столкновения в зоне карабахского конфликта были на повестке переговоров глав МИД Армении и ЧехииСтолкновения в зоне карабахского конфликта были на повестке переговоров глав МИД Армении и Чехии
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Прогноз: "Зангезурский коридор" станет ударом по безопасности Ирана
Эксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустимаЭксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустима
Экс-премьер: Экс-премьер: "Коридорные" разговоры - не более чем проявления гибридной войны
Прогноз: Последние международные тенденции в арсенале Армении приведут к возвращению Алиева на местоПрогноз: Последние международные тенденции в арсенале Армении приведут к возвращению Алиева на место
Прогноз: Рычаги подобные резолюциям ПАСЕ способны изменить поведение БакуПрогноз: Рычаги подобные резолюциям ПАСЕ способны изменить поведение Баку
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности