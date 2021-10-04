Понедельник, 4 Октября 2021 13:52

АрмИнфо.Официальный Вильнюс надеется, что удастся вернуться к политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом завила премьер-министр Литовской Республики Ингрида Шимоните 4 сентября в ходе совместного с премьер- министром Армении брифинга.

Премьер-министр заверила, что в ЕС есть ряд политических лидеров, которые искренне думают о безопасности и мире в регионе. "В связи с этим я убеждена, что ЕС уделит этому вопросу достаточно внимания и практическими советами и решениями поможет в практическом урегулировании конфликта", - заявила Шимоните.