Понедельник, 4 Октября 2021 13:50

АрмИнфо.Проблема возвращения военнопленных, пленных и других удерживаемых лиц, произвольное толкование трехсторонних совместных заявлений и агрессивная риторика продолжают усугублять ситуацию в регионе. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 4 сентября на совместном брифинге с литовской коллегой Ингридой Шимоните в Вильнюсе.

По словам Пашиняна, на встрече с Шимоните он проинформировал ее о ситуации в регионе и о событиях, которые произошли за последние несколько месяцев. "В частности, я подчеркнул, что окончательное, всеобъемлющее и прочное урегулирование нагорно- карабахского конфликта должно быть реализовано на основе известных принципах, поддерживаемых сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Мы высоко ценим взвешенную и конструктивную позицию Литвы по нагорно-карабахскому конфликту", - сказал Пашинян.

Помимо того, как отметил армянский премьер, литовская коллега была проинформирована о досрочных парламентских выборах 20 июня, "в результате - был преодолен внутриполитический кризис в республике, а также атмосфера общественных волнений". "Это вторые выборы в Армении подряд, которые международные наблюдатели назвали свободными, справедливыми и конкурентными", - сказал премьер- министр.

Он подчеркнул, что в результате выборов правительство получило мандат на открытие эры мирного развития и для людей, и для региона. Это стратегическая цель, которая, как указал Пашинян, была зафиксирована в программе деятельности правительства РА. "Мы намерены достичь этой ключевой цели путем диалога и преодоления атмосферы вражды в нашем регионе. Мы полны решимости пройти этот путь. Однако с сожалением должен отметить, что постоянные нарушения режима прекращения огня, проблема возвращения военнопленных, пленных и других удерживаемых лиц, произвольное толкование трехсторонних совместных заявлений и агрессивная риторика продолжают усугублять ситуацию, препятствуя столь необходимому прочному миру всех народов региона", - подчеркнул Никол Пашинян.

Тем не менее, по словам премьер-министра РА, несмотря на указанные обстоятельства, Армения последовательно будет двигаться в рамках повестки установления мира в регионе. Как указал Пашинян, он рад констатировать, что международные партнеры соответствующим образом оценивают данную политику РА