Понедельник, 4 Октября 2021 12:17

АрмИнфо. Тяжелое поражение вызвало ряд вопросов, логичные и разумные ответы на которые общество не получило в течение прошлого года. Наоборот, возникли новые вопросы, ответы на которые также нет. Об этом 4 октября в ходе пресс-конференции в Ереване заявил второй президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян.

По его словам, и самым важным среди них является вопросом - действительно ли война была неизбежна или же она была спровоцирована умышленно или же из-за политической некомпетентности?

В этом ключе он напомнил о классических методах подготовки к войне,

которые все знают как азбуку, и подчеркнул, что с 2018 года правительство Армении делало всё, чтобы, Азербайджан оценил ситуацию в регионе благоприятной для возобновления боевых действий и решения нагорно-карабахского вопроса силовым путем.

По словам Кочаряна, власти Армении ввели переговорный процесс в тупик, дискредитировала деятельность сопредседателей МГ ОБСЕ, скомпрометировали армию различными уголовными делами, разделили общество на "черных и белых" и продемонстрировали, что в стране с точки зрения управления действует хаотичное правительство - что смертельно для государства в случае военных действий. Второй президент внимание также обратил внимание на действия Армении по отношению к ОДКБ, ее дискредитацию и добавил, что после всего этого было очевидно, что этот военный альянс не будет участвовать в боевых действиях в случае чего.

"Азербайджан внимательно следил за всей этой ситуацией и благоприятно оценил с точки зрения начала боевых действий. Ни одно государство не осудило Азербайджан за начало боевых действий. Сложилось впечатление, что у Армении нет МИД, которое бы работало с зарубежными партнерами, привлекало внимание на происходящее. Кроме того, было сделано всё, чтобы вовлечь в этот процесс Турцию - и этому способствовало заявление министра обороны РА "новая война, новые территории", что побудило Азербайджан броситься в объятия Турции. На мой взгляд, если бы в Армении действовали турецкие агенты, они бы действовали теми же методами и предприняли бы шаги в том же порядке", - считает Кочарян.

Вместе с тем лидер блока "Армения" задался вопросом, почему армянская сторона понесла огромные потери в первые дни войны, при том, что в стране прекрасно знали о вероятности начала боевых действий.

"Воюют не армии, а государства. Именно государство мобилизует все силы, чтобы одержать победу в войне. Именно верховный главнокомандующий занимается этим вопросом. В Армении этого не было сделано. И это был наш первый проигрыш, мы провалили мобилизацию и приступили к формированию добровольческих отрядов", - сказал Кочарян, напомнив, что множество вопросов остались без ответов, в том числе и поднятые Мовсесом Акопяном (Бывший начальник Генштаба ВС Армении - ред.).

По его словам, заявления премьера РА в дни войны, о необходимости формировать добровольческие отряды и прийти на сборы со своими касками и бронежилетами стало сигналом для Азербайджана, о необходимость увеличить военное давление, что просто преступление против собственного государства.

Второй президент Армении также коснулся того, почему война не была остановлена 7 октября или 19 октября и выразил убеждение, что вся ответственность за жертвы после 7 октября лежит на лицах, которые побоялись взять на себя ответственность, и привели к таким жертвам.

Он также обратил внимание на сомнительные потери Шуши и Гадрута, заметив, что встает логический вопрос либо о запланированной сдаче, либо из-за некомпетентности.

"Есть множество фактов, указывающих на то, что это была запланированная сдача. То есть, есть доказательства, что война началась из-за бездарности, незнания, некомпетентности этих властей, но завершилась согласно заранее достигнутым договоренностям. И этим вопросом должны заняться соответствующие следственные органы", - отметил Кочарян.

При этом он выразил убеждение, что кризис в стране не может быть преодолен пока не будут даны ответы на вышеуказанные вопросы и в обществе не будет восстановлено доверие к власти.

Лидер блока "Армения" также подчеркнул, что они продолжат быть гарантией безопасности Арцаха. В этом ключе Кочарян обратил внимание на тот факт, что действующие власти всячески избегают говорить об Арцахе, о вариантах переговорного процесса и складывается впечатление, что они "умыли руки" и все вопросы, связанные с Нагорным Карабахом стараются связать с российской стороной.

"Скоро и общество все вопросы будет связывать с российской стороной. И полагаю, что это делается преднамеренно. Азербайджан считает, что вопрос решен. Меж тем, у армянской стороны нет серьезных аргументов для ведения переговоров. Меня же беспокоит вопрос, что будет через 3,5 года, если азербайджанская сторона откажется от продления мандата российских миротворцев? И мне кажется, что каждый армянин должен себе этот вопрос задавать",- сказал Кочарян.

Второй президент также коснулся процессов на Южном Кавказе и обратил внимание, что этот первый случай, когда третья сторона участвует в боевых действиях на постсоветском пространстве, ранее таких прецедентов не было, поскольку другие страны попросту избегали нервировать российскую сторону. Он также убежден, что сегодня стоит вопрос дальнейшего существования Армении как государства в регионе.

Второй президент РА обратил внимание на то, что роль Азербайджана и Турции в регионе увеличилось, и с этим Россия не может не считаться. По его словам, ассиметрия в отношениях Азербайджана с Россией и Турцией очевидна и она все больше в пользу Анкары.

"Нужно понимать, кто ты такой. Ты перестал быть за столом переговоры, ты уже давно на этом столе и являешься предметом торга. Сегодня ты перестал быть субъектом переговорного процесса и давно уже объект. Ты не можешь открыть эпоху мира в регионе, если не можешь установить элементарный мир в собственной стране. Можно ли, что-то изменить? Безусловно, эти люди должны уйти. Нельзя вести переговоры, стоя на коленях", - подытожил Кочарян.