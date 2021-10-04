Понедельник, 4 Октября 2021 12:13

АрмИнфо. В Ереване состоялось одно из самых значимых культурных событий страны. 3 октября в кинотеатре <Москва> открылся 18-й международный кинофестиваль <Золотой абрикос>. В течение недели горожане и гости столицы смогут посмотреть фильмы с Каннского, Берлинского и других престижных международных кинофестивалей.

До торжественной части открытия кинофестиваля собравшиеся почтили память жертв войны минутой молчания и призвали освободить пленных. Директор-основатель кинофестиваля Арутюн Хачатрян отметил, что праздник кино в Армении проходит в непростое время, в связи с чем поблагодарил молодую команду, которая взялась за его организацию, не побоявшись трудностей.

Почетным гостем фестиваля, как уже ранее сообщалось, стал известный американский сценарист и режиссер Пол Шредер, который является автором таких фильмов Мартина Скорсезе как <Таксист>, <Бешеный бык>, <Последнее искушение Христа>, <Американский жиголо>, <Мисима. Жизнь в 4 главах>, <Дневник пастыря> и др.

Основатель кинофестиваля Арутюн Хачатрян вручил Полю Шредеру почетный приз кинофестиваля <Золотой абрикос> - <Параджановский талер> за весомый вклад в мировую киноиндустрию.

В этом году фестиваль открылся картиной <Колено Ахеда> израильского кинорежиссера, лауреата премии <Золотой медведь> Берлинского кинофестиваля (<Синонимы>, 2019), обладателя специального приза жюри Каннского кинофестиваля (<Колено Ахеда>, 2021) Надава Лапида, который также стал почетным гостем фестиваля. Художественный директор <Золотого абрикоса> Карен Аветисян отметил, что этот фильм является письмом-признанием в любви кинематографу, в то же самое время содержит в себе нерв войны.

Пригласив на сцену израильского режиссера, Карен Аветисян вручил ему награду <Мастер> кинофестиваля <Золотой абрикос>.

Отметив, что для него стало неожиданностью вручение подобной награды, Надава Лапид подчеркнул, что фильм пусть и затрагивает послевоенные события, однако хочет, чтобы людей объединяла любовь к кино, а не конфликты.

Напомним, что в рамках программы <Ереванские премьеры> армянскому зрителю представиться возможность посмотреть фильмы с программы Каннского кинофестиваля: <Анет> Леоса Каракса, <Искущение> Пауля Верхувена, <Герой> Асгара Фархади, и <Вихрь> Гаспара Ноэ; Берлинского кинофестиваля: <Гунда> Виктора Косаковского, <Господин Бахман и его класс> Марии Спет, <Социальная гигиена> Дени Коте и др.

Отметим, что кинофестиваль проходит при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. Правительство Армении предоставило 36.8 млн. драмов для его проведения.

Международный кинофестиваль <Золотой абрикос> считается самым престижным кинофестивалем в регионе, который был основан в Ереване в 2004 году Фондом развития кино <Золотой абрикос> и Армянской ассоциацией кинокритиков и журналистов. Основателями <Золотого абрикоса> являются кинорежиссер Арутюн Хачатрян, кинокритики Микаэл Стамбольцян и Сусанна Арутюнян