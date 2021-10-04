Понедельник, 4 Октября 2021 12:11

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 7 533 теста на коронавирус , из коих болезнь подтвердилась у 627 граждан (8,3%), при этом выздоровело 832 человека, скончалось - 25.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 4 октября фактическое лечение получает 13 860 пациентов.

Кроме того, за вчерашний день был зарегистрировано 4 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1218 (0,4%).

В общей сложности в Армении провели 1 755 063 теста на коронавирус, из коих было выявлено 265 317 случаев заражения коронавирусом 15,1%), при этом выздоровело 244 842 человека (92,3%), количество летальных исходов достигло 5 397 (2%).