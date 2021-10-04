Понедельник, 4 Октября 2021 12:08

АрмИнфо.Литва является одним из ключевых партнеров Армении в ЕС, заявил 4 сентября премьер-министр РА Никол Пашинян на совместном брифинге с литовской коллегой Ингридой Шимоните в Вильнюсе.

Он поблагодарил премьер-министра Литвы за приглашение посетить Литву с официальным визитом, а также за оказанное теплое гостеприимство. "Литва является одним из наших ключевых партнеров в Европейском союзе. Я высоко ценю эту возможность встретиться с премьер-министром Литвы, президентом, спикером парламента, чтобы обсудить нашу двустороннюю повестку дня, а также обменяться мнениями о сотрудничестве Армении с ЕС и ситуации в регионе", - отметил Пашинян.

Как указал армянский премьер, Армению и Литву связывает множество нитей. "Демократические ценности и традиционные дружеские отношения, существующие между нашими народами, создали прочную основу для двустороннего сотрудничества в самых различных сферах", - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил существующий между Арменией и Литвой неиспользованный потенциал для расширения сотрудничества в сферах туризма, информационных технологий, зеленых технологий, сельского хозяйства и пищевой промышленности. "У Армении динамичные отношения с Европейским Союзом. Литва, как дружественное государство и партнер Восточного партнерства, может сыграть важную роль в продвижении диалога и стимулировании сотрудничества Армении с ЕС", - сказал Пашинян.

Никол Пашинян отметил также гуманитарную помощь литовских властей в преодолении последствий пандемии коронавируса. Он напомнил, что недавно Армения получила в дар от правительства Литвы 50 тысяч доз антиковидной вакцины.

Отметим, что Пашинян накануне прибыл с официальным визитом в Литву. В рамках визита планируются его встречи с литовской коллегой Ингридой Шимоните, с президентом Литвы Гитанасом Науседа и председателем Сейма Викторией Чмилите- Нильсен.

Напомним, что ранее, Литва уже предоставила Армении гуманитарную помощь в борьбе с пандемией COVID-19 - подарила средства медицинской защиты и ПЦР-тесты, направила миссию медиков, чтобы поделиться позитивным опытом, передала 27 тыс. 500 доз вакцины Vaxzevria (компании Astra Zeneca).