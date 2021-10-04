Arminfo.info




 Понедельник, 4 Октября 2021 12:08
Наира Бадалян

Литва может сыграть важную роль в продвижении диалога и сотрудничества Армении с ЕС: Пашинян

Литва может сыграть важную роль в продвижении диалога и сотрудничества Армении с ЕС: Пашинян

АрмИнфо.Литва является одним из ключевых партнеров Армении в ЕС, заявил 4 сентября премьер-министр РА Никол Пашинян на совместном брифинге с литовской коллегой Ингридой Шимоните в Вильнюсе.

Он поблагодарил премьер-министра Литвы за приглашение посетить Литву с официальным визитом, а также за оказанное теплое гостеприимство. "Литва является одним из наших ключевых партнеров в Европейском союзе. Я высоко ценю эту возможность встретиться с премьер-министром Литвы, президентом, спикером парламента, чтобы обсудить нашу двустороннюю повестку дня, а также обменяться мнениями о сотрудничестве Армении с ЕС и ситуации в регионе", - отметил Пашинян.

Как указал армянский премьер, Армению и Литву связывает множество нитей.  "Демократические ценности и традиционные дружеские отношения, существующие между нашими народами, создали прочную основу для двустороннего сотрудничества в самых различных сферах", - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил существующий между Арменией и Литвой неиспользованный потенциал для расширения сотрудничества в сферах туризма, информационных технологий, зеленых технологий, сельского хозяйства и пищевой промышленности. "У Армении динамичные отношения с Европейским Союзом. Литва, как дружественное государство и партнер Восточного партнерства, может сыграть важную роль в продвижении диалога и стимулировании сотрудничества Армении с ЕС", - сказал Пашинян.

Никол Пашинян отметил также гуманитарную помощь литовских властей в преодолении последствий пандемии коронавируса. Он напомнил, что недавно Армения получила в дар от правительства Литвы 50 тысяч доз антиковидной вакцины.

Отметим, что Пашинян накануне прибыл с официальным визитом в Литву. В рамках визита планируются его встречи с литовской коллегой Ингридой Шимоните, с президентом Литвы Гитанасом Науседа и председателем Сейма Викторией Чмилите- Нильсен.

Напомним, что ранее, Литва уже предоставила Армении гуманитарную помощь в борьбе с пандемией COVID-19 - подарила средства медицинской защиты и ПЦР-тесты, направила миссию медиков, чтобы поделиться позитивным опытом, передала 27 тыс. 500 доз вакцины Vaxzevria (компании Astra Zeneca). 


Лента новостей
Главы МИД Армении и Ирана подчеркнули недопустимость действий, угрожающих региональной стабильностиГлавы МИД Армении и Ирана подчеркнули недопустимость действий, угрожающих региональной стабильности
Алиев потребовал у Ирана доказательств присутствия Израиля на азербайджано-иранской границеАлиев потребовал у Ирана доказательств присутствия Израиля на азербайджано-иранской границе
Пашинян: Внеочередные выборы в Армении генерировали важное политическое содержаниеПашинян: Внеочередные выборы в Армении генерировали важное политическое содержание
В Ереване заложили фундамент моста между армянским и аргентинским бизнесомВ Ереване заложили фундамент моста между армянским и аргентинским бизнесом
Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию в ЗакавказьеГлавы МИД России и Ирана обсудят ситуацию в Закавказье
Пашинян вновь отправится в Россию на встречу с ПутинымПашинян вновь отправится в Россию на встречу с Путиным
Глава МИД ИРИ: Не позволим путем иностранного вмешательства влиять на отношения Ирана с соседямиГлава МИД ИРИ: Не позволим путем иностранного вмешательства влиять на отношения Ирана с соседями
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Азербайджан участвует в учениях Азербайджан участвует в учениях "Eternity - 2021" и "Нерушимое братство - 2021"
В Тегеране прокомментировали отношения с Ереваном и БакуВ Тегеране прокомментировали отношения с Ереваном и Баку
Посол: США стремятся найти возможности для налаживания сотрудничества между Азербайджаном и АрмениейПосол: США стремятся найти возможности для налаживания сотрудничества между Азербайджаном и Арменией
Баку ответил главе МИД ИранаБаку ответил главе МИД Ирана
Ардем Патапутян стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицинеАрдем Патапутян стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине
Мэр Парижа: Франция может признать Нагорно-Карабахскую РеспубликуМэр Парижа: Франция может признать Нагорно-Карабахскую Республику
Кочарян высказался об отношениях Армении с Россией и ТурциейКочарян высказался об отношениях Армении с Россией и Турцией
Араратбанку 30 лет!Араратбанку 30 лет!
Кочарян о встрече Алиев-Пашинян: Каким будет содержание встречи с тем, кто назвал тебя пьяницей и шутом?Кочарян о встрече Алиев-Пашинян: Каким будет содержание встречи с тем, кто назвал тебя пьяницей и шутом?
В обмен на карты минных полей Баку должен вернуть не только тех граждан, чей факт пленения официально подтвержден - ПашинянВ обмен на карты минных полей Баку должен вернуть не только тех граждан, чей факт пленения официально подтвержден - Пашинян
Премьер-министр Литвы убеждена, что ЕС уделит достаточно внимания политическому урегулированию карабахского конфликтаПремьер-министр Литвы убеждена, что ЕС уделит достаточно внимания политическому урегулированию карабахского конфликта
Агрессивная риторика Баку продолжает усугублять ситуацию: Премьер РААгрессивная риторика Баку продолжает усугублять ситуацию: Премьер РА
Роберт Кочарян: Ты не можешь открыть эпоху мира в регионе, если не можешь установить элементарный мир в собственной странеРоберт Кочарян: Ты не можешь открыть эпоху мира в регионе, если не можешь установить элементарный мир в собственной стране
В столице проходит традиционный праздник кино: Открылся 18-й кинофестиваль <Золотой абрикос>В столице проходит традиционный праздник кино: Открылся 18-й кинофестиваль <Золотой абрикос>
За сутки в Армении число выздоровевших превысило количество заболевших коронавирусомЗа сутки в Армении число выздоровевших превысило количество заболевших коронавирусом
Литва может сыграть важную роль в продвижении диалога и сотрудничества Армении с ЕС: ПашинянЛитва может сыграть важную роль в продвижении диалога и сотрудничества Армении с ЕС: Пашинян
Никол Пашинян готов встретиться с Ильхамом Алиевым и обменять карты минных полей на пленныхНикол Пашинян готов встретиться с Ильхамом Алиевым и обменять карты минных полей на пленных
Серж Саргсян исключил новую войну в регионеСерж Саргсян исключил новую войну в регионе
Армения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана - Никол ПашинянАрмения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана - Никол Пашинян
Pandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на британское имущество семьи Ильха АлиеваPandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на британское имущество семьи Ильха Алиева
Ален Симонян с официальным визитом отбыл в РоссиюАлен Симонян с официальным визитом отбыл в Россию
Пашинян заверил литовских армян: решены проблемы, связанные с внутриполитической ситуациейПашинян заверил литовских армян: решены проблемы, связанные с внутриполитической ситуацией
Прогноз: Прогноз: "Зангезурский коридор" станет ударом по безопасности Ирана
Арарат Мирзоян едет в ИранАрарат Мирзоян едет в Иран
Верховный лидер Ирана обозначил Верховный лидер Ирана обозначил "красные линии" в регионе
Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью ТАССПрезидент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью ТАСС
Адам Шифф: Угроза для народов Армении и Арцаха остается невыносимо высокойАдам Шифф: Угроза для народов Армении и Арцаха остается невыносимо высокой
СНБ задержала экс замначальника Генштаба ВС Армении Степана ГалстянаСНБ задержала экс замначальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна
Алиев обещает <адекватный ответ>, если Армения передаст точные карты минных полейАлиев обещает <адекватный ответ>, если Армения передаст точные карты минных полей
Армен Григорян: Встреча между Пашиняном и Алиевым может состояться в ближайшем будущем в рамках МГ ОБСЕАрмен Григорян: Встреча между Пашиняном и Алиевым может состояться в ближайшем будущем в рамках МГ ОБСЕ
Секретарь Совбеза: Суверенного коридора на территории Армении быть не можетСекретарь Совбеза: Суверенного коридора на территории Армении быть не может
За сутки в Армении подтвердилось свыше 1000 случаев заражения коронавирусомЗа сутки в Армении подтвердилось свыше 1000 случаев заражения коронавирусом
Премьер-министр и президент Армении обсудили приоритеты правительстваПремьер-министр и президент Армении обсудили приоритеты правительства
Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с министром иностранных дел Чехии.Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с министром иностранных дел Чехии.
Эксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустимаЭксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустима
Экс-премьер: Экс-премьер: "Коридорные" разговоры - не более чем проявления гибридной войны
Михаил Саакашвили задержан в Грузии - правительствоМихаил Саакашвили задержан в Грузии - правительство
Главы МИД Армении и России обсудили выполнение трехсторонних договоренностей по Нагорному КарабахуГлавы МИД Армении и России обсудили выполнение трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху
Глава Минобороны Армении на встрече с иранским послом подчеркнул роль Ирана в обеспечении региональной безопасностиГлава Минобороны Армении на встрече с иранским послом подчеркнул роль Ирана в обеспечении региональной безопасности
Соединенное Королевство заинтересовано в многостороннем сотрудничестве с АрмениейСоединенное Королевство заинтересовано в многостороннем сотрудничестве с Арменией
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Туркменистан принял участие в открытии «ЭКСПО-2020»Туркменистан принял участие в открытии «ЭКСПО-2020»
Российский Союз ветеранов обратился к ветеранской общественности Азербайджана и АрменииРоссийский Союз ветеранов обратился к ветеранской общественности Азербайджана и Армении
Оппозиционный депутат предложил расширить круг бенефициаров и увеличить сумму, предоставляемую в рамках соцпакетаОппозиционный депутат предложил расширить круг бенефициаров и увеличить сумму, предоставляемую в рамках соцпакета
В Москве прошли межмидовские консультации стран СНГ по международной информационной безопасностиВ Москве прошли межмидовские консультации стран СНГ по международной информационной безопасности
Гаагский суд рассмотрит взаимные иски Армении и Азербайджана 14-19 октябряГаагский суд рассмотрит взаимные иски Армении и Азербайджана 14-19 октября
Саркисян: Армения придаёт большое значение последовательному развитию взаимодействия с КитаемСаркисян: Армения придаёт большое значение последовательному развитию взаимодействия с Китаем
Армения и Индия рассматривают возможность укрепления оборонного сотрудничестваАрмения и Индия рассматривают возможность укрепления оборонного сотрудничества
Международный суд ООН 18 октября рассмотрит иск Азербайджана против АрменииМеждународный суд ООН 18 октября рассмотрит иск Азербайджана против Армении
Грузовик опрокинулся и повредил железнодорожную инфраструктуруГрузовик опрокинулся и повредил железнодорожную инфраструктуру
ЮКЖД осуществила перевозку строительного камня из Армении на Дальний ВостокЮКЖД осуществила перевозку строительного камня из Армении на Дальний Восток
Столкновения в зоне карабахского конфликта были на повестке переговоров глав МИД Армении и ЧехииСтолкновения в зоне карабахского конфликта были на повестке переговоров глав МИД Армении и Чехии
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Прогноз: "Зангезурский коридор" станет ударом по безопасности Ирана
Эксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустимаЭксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустима
Экс-премьер: Экс-премьер: "Коридорные" разговоры - не более чем проявления гибридной войны
Прогноз: Последние международные тенденции в арсенале Армении приведут к возвращению Алиева на местоПрогноз: Последние международные тенденции в арсенале Армении приведут к возвращению Алиева на место
Прогноз: Рычаги подобные резолюциям ПАСЕ способны изменить поведение БакуПрогноз: Рычаги подобные резолюциям ПАСЕ способны изменить поведение Баку
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности