Понедельник, 4 Октября 2021 11:41

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 сентября на встрече с представителями армянской общины Литвы подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также коснулся вопросов возвращения пленных и карт минных полей.

Ранее, 2 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что если Армения передаст точные карты минных полей в Карабахе, то Баку ответит на это адекватно. "Когда с нашей стороны были потребованы карты минных полей, правительство Армении на самом высоком уровне заявляло, что у них таких карт нет. Из-за того, что Армения не передала нам эти карты, за почти год, прошедший с завершения войны, погибли или получили тяжелые ранения 150 наших военных и гражданских лиц", - сообщил Алиев испанскому информационному агентству EFE.

Пашинян в Вильнюсе подчеркнул, что еще в июле говорил о готовности встретиться и на высоком, и на высшем уровне. "Это означает, что мы готовы встретиться и на уровне министров иностранных дел, и на уровне премьер-министра и президента. В недавнем своем выступлении в Генеральной Ассамблее ООН я заявил, что проблема Нагорного Карабаха ждет своего решения, и могу сказать, что мы уже несколько раз приветствовали заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которых они несколько раз заявляли о необходимости урегулирования нагорно-карабахского конфликта и восстановления мирного процесса с этой целью", - сказал армянский премьер.

Глава правительства РА отметил, что по-прежнему заявляет о своей готовности встретиться с президентом Азербайджана. "Я могу дать следующий ответ на Ваш конкретный вопрос: на предстоящей предполагаемой встрече я готов взять с собой карты, о которых идет

речь, а речь о картах тех местностей, которые не разделяют вооруженные силы Армении и Азербайджана, то есть не имеют практического военного и безопасносного значения, а имеют только гуманитарное значение, потому что эти местности находятся в тылу вооруженных сил Азербайджана",- заявил он.

По его словам, он готов взять с собой все карты, которые есть у армянской стороны, и призывает президента Азербайджана привезти с собой всех пленных армян. "Президент Азербайджана жалуется на плохое качество тех карт, которые мы передали ранее. Смотрите, мы констатируем, во-первых, что мы отдали те карты, которые у нас есть, то есть не то, чтобы мы хранили карты хорошего качества в ящике, а им давали дали карты плохого качества. Я не исключаю и также знаю, что есть проблема с качеством карт. Почему? Потому что качество карт зависит от качества картографа, его профессионализма, у нас есть то, что картографировано. И мы здесь искренны, мы открыты, и мы не намерены никого обманывать, потому что речь здесь не только об Азербайджане, но и о наших партнерах-посредниках, которыми являются наши дружественные страны, наши партнеры. Это будет нечестно сделать что-нибудь как-то иначе в этой ситуации.

Мы дали те карты, которые у нас есть, и других карт, я имею в виду карт тех территорий, которые мы уже передали, у нас просто нет. И это факт, и это нужно зафиксировать как факт. Что касается доверия, то ясно, что в этой ситуации Азербайджан нам не доверяет, мы не доверяем Азербайджану, и вся проблема в том, чтобы попытаться двигаться вперед маленькими шагами, чтобы сформировалось хоть какое-то доверие. Почему важно такое доверие? Чтобы мы могли быстрее решать гуманитарные вопросы, как можно скорее вернуть наших пленных братьев в их семьи", - отметил премьер-министр Пашинян.