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 Понедельник, 4 Октября 2021 11:38
Марианна Мкртчян

Серж Саргсян исключил новую войну в регионе

Серж Саргсян исключил новую войну в регионе

АрмИнфо.Третий президент Армении Серж Саргсян высказался по текущей ситуации вокруг Армении, перспективах возобновления переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ, возможностях восстановления боеспособности ВС РА, действий Ирана, а также обвинил международные правозащитные организации в предвзятости.

Так, в ходе встречи с однопартийцами в Цахкадзоре, касаясь милитаристских заявления Азербайджана, Саргсян назвал маловероятным новую войну.

 

"Я не думаю, что следующая война вероятна, особенно в обозримом будущем. Возможны какие-то изменения, может, я ошибаюсь, но таково мое мнение. Но то, что происходит сегодня, совсем не похоже на мир. Однако существующие проблемы ни в коем случае не должны заставить нас отчаиваться.  Мы будем бороться. Что придется делать при необходимости, если другого пути не будет? Мы используем разные методы борьбы", - сказал третий президент.

При этом Саргсян убежден, что в сложившейся ситуации удастся найти более или менее приемлемый вариант, а если нет, то армянский народ будет защищаться, "если придут его резать".

Политик также считает, что переговоры в рамках Минской группы возобновятся, и основанием для этого служит убывающая жесткость в поведении руководства Азербайджана. В этом ключе он напомнил, что формат действует, его никто не отменял.

"Мы все помним, как Алиев нагрубил сопредседателям, заявив, что ему все равно, приедут они или нет - примерно в таком контексте. А теперь он заявляет о готовности к встречам. Но это не может быть гарантией того, что Минская группа решит наш вопрос, если мы будем сохранять инертность, если мы откажемся от своих требований, если нам не удастся еще раз убедить людей, что существование армян Карабаха невозможно в составе Азербайджана", - добавил Саргсян.

В тоже время третий президент Армении коснулся перспектив восстановления армянской армии констатировав, что это возможно, но для этого потребуется много времени. "2-3 лет недостаточно, тем более, что наши вооруженные силы пока и не восстанавливают, и мой упрек не касается армии, он касается тех лиц, которые, по их мнению, проводят политику по восстановлению, развитию ВС, однако в действительности не знают, как это сделать. И вообще, они километрами далеки от всего этого", - отметил третий президент РА, напомнив, что 2 года - это оптимальный срок, чтобы новобранец стал солдатом, а солдат - защитником родины.

"Когда власти говорят о профессиональной армии, они не понимают, что это такое.  Профессиональная армия - это отсутствие лиц призывного возраста в вооруженных силах, но это невозможно", - отметил Саргсян, добавив, что в вопросе восстановления армии сложно будет за три года пройти 30-летний путь.

"Вся наша военная техника разбазарена, насколько я знаю. Во всяком случае, публикуемые числа не опровергаются со стороны Минобороны. Это означает, что это правда. И продолжительность восстановления армии зависит также от того, кто будет ее восстанавливать", - сказал глава Республиканской партии Армении.

Вместе с тем он коснулся действий Ирана в регионе и выразил убеждение, что кроме военных учений иранская сторона ничего другого не предпримет

"Я не слышал какого-либо официального заявления о введении войск на суверенную территорию Республики Армения. Да, я видел в сети какие-то записи, однако официальных заявлений нет. Я очень сомневаюсь, что руководство Исламской республики Иран могло сделать подобное заявление, потому что недопустимо. Без приглашения властей Армении, в чем я очень сомневаюсь, это просто невозможно. То, что Иран обеспокоен сложившейся ситуацией,  это однозначно. И они имеют на это право, поскольку Армения - одна из немногих стран, связывающих Иран с внешним с миром. И ИРИ заинтересована в том, чтобы в Армении была стабильность, и чтобы в Армении правили национальные силы. Не думаю, что кроме военных учений, дело дойдет до чего- то другого. А военные учения это нормальный процесс", - сказал Саргсян.

Он также убежден, что внешние силы приведшие Армению к нынешней тяжелой ситуации, не были однополярными и сегодня не потеряли свой интерес к Армении, поскольку не завершили свое дело.

"И сейчас они с вниманием следят за тем, кого из них обманет капитулянт. Как только поймут, что обманывает их, они тут же перестанут быть нашими противниками", - сказал Саргсян.

Третий президент Армении также коснулся внутриполитической ситуации в стране и еще раз указал на необходимость смены власти.

"Наша борьба должна быть не за привлечение людей на нашу сторону. Эта борьба должна быть за то, чтобы поскорее избавиться от этой власти. Я неоднократно подчеркивал, что популизм особенно разрушительно для стран, которые сталкиваются с проблемой безопасности, у которых нет четко сформировавшихся госструктур. Что я хочу сказать?  Мы никогда не были популистами, и я не думаю, что сегодня мы должны делать популистские заявления, поскольку развитие Армении, более того, демократия противопоказаны нынешним властям. И наша борьба должна быть не за привлечение людей на нашу сторону. Эта борьба должна быть за то, чтобы поскорее избавиться от этой власти", - сказал Саргсян, выразив убеждение, что армянская оппозиция в состоянии организовать смену власти, если основные оппозиционные силы поставят перед собой лишь одну единственную цель - смену власти.

Третий президент Армении считает, что сегодня нужно думать не о приходе к власти, а лишь о смене действующей.

В заключение Саргсян раскритиковал позицию внешних игроков, подчеркнув, что у них абсолютно отсутствует мало-мальски объективное отношение к событиям, происходящим сегодня в Армении.

"Если бы подобное отношение было, то только за то, что в Армении криминализировали якобы оскорбления, а на самом деле жесткую критику в адрес властей, то многочисленные международные структуры, начиная с Совета Европы, должны были немедленно отреагировать на происходящее и показать свое отношение. Я уж не говорю об арестах депутатов без согласия парламента, о полном подчинении судебной системы. Если бы мы совершили 10% того, что делают они, то поступило бы штук 10 заявлений по этому поводу. Это молчание говорит о том, что они все еще терпеливо ждут, сбудутся их ожидания или нет. Но у нас нет столько времени, чтобы ждать. Потому что время работает против нас", - подытожил третий президент Армении.


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