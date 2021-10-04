Arminfo.info




 Понедельник, 4 Октября 2021 11:36
Наира Бадалян

Армения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана - Никол Пашинян

Армения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана - Никол Пашинян

АрмИнфо. У Армении с Ираном есть крупные проекты, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 сентября в ходе встречи с представителями армянской общины Литвы.

Как сообщает пресс-служба правительства, отвечая на вопрос об отношениях с Ираном, глава правительства отметил: "У нас теплые отношения с Ираном. Президент Раиси вступил в должность в августе 2021 года, я тоже вступил в должность после выборов, в августе, и мы уже встречались дважды. Это факт, который показывает, насколько мы ценим эти отношения. Не новость, что есть определенные круги, которым удается время от времени публиковать в иранской прессе материалы о причастности Армении к каким- то заговорам против Ирана. Я уверен, что наши иранские партнеры знают, что Армения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана, потому что эти отношения очень важны для нас, и мы никогда не забудем, что в начале 1990-х годов Иран был "дорогой жизни" для Армении. Это такая основа для наших отношений, что Армения не может быть вовлечена в заговор против Ирана".

Другое дело, как указал премьер, что в экономических отношениях с Ираном появляются препятствия из-за санкций. "Не только Армения, но и многие страны мира не имеют возможности обойти эту реалию. Армения никогда не будет участвовать в заговорах против Ирана, и это настолько очевидно, что об этом даже говорить не нужно. Напротив, у нас крупные проекты с Ираном. В ходе обсуждений с господином Раиси мы предложили ускорить их, в частности, строится третья высоковольтная линия электропередачи, которую строит иранская компания, и мы просим построить ее как можно скорее.  Надеемся в ближайшее время продлить сделку по обмену газа на электричество. В ходе встреч я предлагал вернуться или вспомнить, что был вопрос строительства Мегринского водохранилища и ГЭС, что, на мой взгляд, очень важно не только с точки зрения энергетики, но и в плане совместного управления водными ресурсами", - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что недавно была решена одна из давних проблем с Ираном, связанная с выбросами Агаракского медно-молибденового комбината в реку Аракс. "Вопрос постоянно поднимался, и я рад констатировать, что он решен, потому что комбинат перешел на замкнутый цикл и выбросов не бывает. Компания "ГеоПроМайнинг", которая является нашим партнером, откликнулась на призывы правительства, что позволило нам углубить отношения с ними", - отметил глава правительства.

 

Отметим, что Армения осуществляет бартерную сделку с Ираном "газ в обмен на электроэнергию" из расчета 1 куб.м голубого топлива из Ирана в обмен на 3 кВт/ч электроэнергии из Армении.  Поставки газа осуществляются по газопроводу Иран - Армения, а электроэнергия из Армении по двум ЛЭП направляется в Иран.

Так, в настоящее время Армению и Иран связывают две линии электропередачи по 220 киловольт.  Новая линия, в 400 кВ и в две цепочки, увеличит пропускную способность для обмена электроэнергией в три раза. Изначально проект строительства ЛЭП "Иран- Армения" планировалось завершить к концу 2018 года. Однако вопрос затягивался. В последний раз срок реализации проекта переносился в 2019 году. Было объявлено, что строительство завершат в конце 2020 года. Согласно последней информации, строительство линии электропередачи из Ирана, будет завершено до конца 2021 года.  ЛЭП должна быть построена на средства иранской стороны. Из общей суммы в размере 107,9 млн евро 77% предоставил Экспортный банк развития Ирана (EDBI), 23% - основная компания-подрядчик Sunir. 


Лента новостей
Главы МИД Армении и Ирана подчеркнули недопустимость действий, угрожающих региональной стабильностиГлавы МИД Армении и Ирана подчеркнули недопустимость действий, угрожающих региональной стабильности
Алиев потребовал у Ирана доказательств присутствия Израиля на азербайджано-иранской границеАлиев потребовал у Ирана доказательств присутствия Израиля на азербайджано-иранской границе
Пашинян: Внеочередные выборы в Армении генерировали важное политическое содержаниеПашинян: Внеочередные выборы в Армении генерировали важное политическое содержание
В Ереване заложили фундамент моста между армянским и аргентинским бизнесомВ Ереване заложили фундамент моста между армянским и аргентинским бизнесом
Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию в ЗакавказьеГлавы МИД России и Ирана обсудят ситуацию в Закавказье
Пашинян вновь отправится в Россию на встречу с ПутинымПашинян вновь отправится в Россию на встречу с Путиным
Глава МИД ИРИ: Не позволим путем иностранного вмешательства влиять на отношения Ирана с соседямиГлава МИД ИРИ: Не позволим путем иностранного вмешательства влиять на отношения Ирана с соседями
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Азербайджан участвует в учениях Азербайджан участвует в учениях "Eternity - 2021" и "Нерушимое братство - 2021"
В Тегеране прокомментировали отношения с Ереваном и БакуВ Тегеране прокомментировали отношения с Ереваном и Баку
Посол: США стремятся найти возможности для налаживания сотрудничества между Азербайджаном и АрмениейПосол: США стремятся найти возможности для налаживания сотрудничества между Азербайджаном и Арменией
Баку ответил главе МИД ИранаБаку ответил главе МИД Ирана
Ардем Патапутян стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицинеАрдем Патапутян стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине
Мэр Парижа: Франция может признать Нагорно-Карабахскую РеспубликуМэр Парижа: Франция может признать Нагорно-Карабахскую Республику
Кочарян высказался об отношениях Армении с Россией и ТурциейКочарян высказался об отношениях Армении с Россией и Турцией
Араратбанку 30 лет!Араратбанку 30 лет!
Кочарян о встрече Алиев-Пашинян: Каким будет содержание встречи с тем, кто назвал тебя пьяницей и шутом?Кочарян о встрече Алиев-Пашинян: Каким будет содержание встречи с тем, кто назвал тебя пьяницей и шутом?
В обмен на карты минных полей Баку должен вернуть не только тех граждан, чей факт пленения официально подтвержден - ПашинянВ обмен на карты минных полей Баку должен вернуть не только тех граждан, чей факт пленения официально подтвержден - Пашинян
Премьер-министр Литвы убеждена, что ЕС уделит достаточно внимания политическому урегулированию карабахского конфликтаПремьер-министр Литвы убеждена, что ЕС уделит достаточно внимания политическому урегулированию карабахского конфликта
Агрессивная риторика Баку продолжает усугублять ситуацию: Премьер РААгрессивная риторика Баку продолжает усугублять ситуацию: Премьер РА
Роберт Кочарян: Ты не можешь открыть эпоху мира в регионе, если не можешь установить элементарный мир в собственной странеРоберт Кочарян: Ты не можешь открыть эпоху мира в регионе, если не можешь установить элементарный мир в собственной стране
В столице проходит традиционный праздник кино: Открылся 18-й кинофестиваль <Золотой абрикос>В столице проходит традиционный праздник кино: Открылся 18-й кинофестиваль <Золотой абрикос>
За сутки в Армении число выздоровевших превысило количество заболевших коронавирусомЗа сутки в Армении число выздоровевших превысило количество заболевших коронавирусом
Литва может сыграть важную роль в продвижении диалога и сотрудничества Армении с ЕС: ПашинянЛитва может сыграть важную роль в продвижении диалога и сотрудничества Армении с ЕС: Пашинян
Никол Пашинян готов встретиться с Ильхамом Алиевым и обменять карты минных полей на пленныхНикол Пашинян готов встретиться с Ильхамом Алиевым и обменять карты минных полей на пленных
Серж Саргсян исключил новую войну в регионеСерж Саргсян исключил новую войну в регионе
Армения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана - Никол ПашинянАрмения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана - Никол Пашинян
Pandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на британское имущество семьи Ильха АлиеваPandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на британское имущество семьи Ильха Алиева
Ален Симонян с официальным визитом отбыл в РоссиюАлен Симонян с официальным визитом отбыл в Россию
Пашинян заверил литовских армян: решены проблемы, связанные с внутриполитической ситуациейПашинян заверил литовских армян: решены проблемы, связанные с внутриполитической ситуацией
Прогноз: Прогноз: "Зангезурский коридор" станет ударом по безопасности Ирана
Арарат Мирзоян едет в ИранАрарат Мирзоян едет в Иран
Верховный лидер Ирана обозначил Верховный лидер Ирана обозначил "красные линии" в регионе
Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью ТАССПрезидент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью ТАСС
Адам Шифф: Угроза для народов Армении и Арцаха остается невыносимо высокойАдам Шифф: Угроза для народов Армении и Арцаха остается невыносимо высокой
СНБ задержала экс замначальника Генштаба ВС Армении Степана ГалстянаСНБ задержала экс замначальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна
Алиев обещает <адекватный ответ>, если Армения передаст точные карты минных полейАлиев обещает <адекватный ответ>, если Армения передаст точные карты минных полей
Армен Григорян: Встреча между Пашиняном и Алиевым может состояться в ближайшем будущем в рамках МГ ОБСЕАрмен Григорян: Встреча между Пашиняном и Алиевым может состояться в ближайшем будущем в рамках МГ ОБСЕ
Секретарь Совбеза: Суверенного коридора на территории Армении быть не можетСекретарь Совбеза: Суверенного коридора на территории Армении быть не может
За сутки в Армении подтвердилось свыше 1000 случаев заражения коронавирусомЗа сутки в Армении подтвердилось свыше 1000 случаев заражения коронавирусом
Премьер-министр и президент Армении обсудили приоритеты правительстваПремьер-министр и президент Армении обсудили приоритеты правительства
Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с министром иностранных дел Чехии.Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с министром иностранных дел Чехии.
Эксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустимаЭксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустима
Экс-премьер: Экс-премьер: "Коридорные" разговоры - не более чем проявления гибридной войны
Михаил Саакашвили задержан в Грузии - правительствоМихаил Саакашвили задержан в Грузии - правительство
Главы МИД Армении и России обсудили выполнение трехсторонних договоренностей по Нагорному КарабахуГлавы МИД Армении и России обсудили выполнение трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху
Глава Минобороны Армении на встрече с иранским послом подчеркнул роль Ирана в обеспечении региональной безопасностиГлава Минобороны Армении на встрече с иранским послом подчеркнул роль Ирана в обеспечении региональной безопасности
Соединенное Королевство заинтересовано в многостороннем сотрудничестве с АрмениейСоединенное Королевство заинтересовано в многостороннем сотрудничестве с Арменией
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Туркменистан принял участие в открытии «ЭКСПО-2020»Туркменистан принял участие в открытии «ЭКСПО-2020»
Российский Союз ветеранов обратился к ветеранской общественности Азербайджана и АрменииРоссийский Союз ветеранов обратился к ветеранской общественности Азербайджана и Армении
Оппозиционный депутат предложил расширить круг бенефициаров и увеличить сумму, предоставляемую в рамках соцпакетаОппозиционный депутат предложил расширить круг бенефициаров и увеличить сумму, предоставляемую в рамках соцпакета
В Москве прошли межмидовские консультации стран СНГ по международной информационной безопасностиВ Москве прошли межмидовские консультации стран СНГ по международной информационной безопасности
Гаагский суд рассмотрит взаимные иски Армении и Азербайджана 14-19 октябряГаагский суд рассмотрит взаимные иски Армении и Азербайджана 14-19 октября
Саркисян: Армения придаёт большое значение последовательному развитию взаимодействия с КитаемСаркисян: Армения придаёт большое значение последовательному развитию взаимодействия с Китаем
Армения и Индия рассматривают возможность укрепления оборонного сотрудничестваАрмения и Индия рассматривают возможность укрепления оборонного сотрудничества
Международный суд ООН 18 октября рассмотрит иск Азербайджана против АрменииМеждународный суд ООН 18 октября рассмотрит иск Азербайджана против Армении
Грузовик опрокинулся и повредил железнодорожную инфраструктуруГрузовик опрокинулся и повредил железнодорожную инфраструктуру
ЮКЖД осуществила перевозку строительного камня из Армении на Дальний ВостокЮКЖД осуществила перевозку строительного камня из Армении на Дальний Восток
Столкновения в зоне карабахского конфликта были на повестке переговоров глав МИД Армении и ЧехииСтолкновения в зоне карабахского конфликта были на повестке переговоров глав МИД Армении и Чехии
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Прогноз: "Зангезурский коридор" станет ударом по безопасности Ирана
Эксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустимаЭксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустима
Экс-премьер: Экс-премьер: "Коридорные" разговоры - не более чем проявления гибридной войны
Прогноз: Последние международные тенденции в арсенале Армении приведут к возвращению Алиева на местоПрогноз: Последние международные тенденции в арсенале Армении приведут к возвращению Алиева на место
Прогноз: Рычаги подобные резолюциям ПАСЕ способны изменить поведение БакуПрогноз: Рычаги подобные резолюциям ПАСЕ способны изменить поведение Баку
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности