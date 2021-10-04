Понедельник, 4 Октября 2021 11:36

АрмИнфо. У Армении с Ираном есть крупные проекты, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 сентября в ходе встречи с представителями армянской общины Литвы.

Как сообщает пресс-служба правительства, отвечая на вопрос об отношениях с Ираном, глава правительства отметил: "У нас теплые отношения с Ираном. Президент Раиси вступил в должность в августе 2021 года, я тоже вступил в должность после выборов, в августе, и мы уже встречались дважды. Это факт, который показывает, насколько мы ценим эти отношения. Не новость, что есть определенные круги, которым удается время от времени публиковать в иранской прессе материалы о причастности Армении к каким- то заговорам против Ирана. Я уверен, что наши иранские партнеры знают, что Армения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана, потому что эти отношения очень важны для нас, и мы никогда не забудем, что в начале 1990-х годов Иран был "дорогой жизни" для Армении. Это такая основа для наших отношений, что Армения не может быть вовлечена в заговор против Ирана".

Другое дело, как указал премьер, что в экономических отношениях с Ираном появляются препятствия из-за санкций. "Не только Армения, но и многие страны мира не имеют возможности обойти эту реалию. Армения никогда не будет участвовать в заговорах против Ирана, и это настолько очевидно, что об этом даже говорить не нужно. Напротив, у нас крупные проекты с Ираном. В ходе обсуждений с господином Раиси мы предложили ускорить их, в частности, строится третья высоковольтная линия электропередачи, которую строит иранская компания, и мы просим построить ее как можно скорее. Надеемся в ближайшее время продлить сделку по обмену газа на электричество. В ходе встреч я предлагал вернуться или вспомнить, что был вопрос строительства Мегринского водохранилища и ГЭС, что, на мой взгляд, очень важно не только с точки зрения энергетики, но и в плане совместного управления водными ресурсами", - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что недавно была решена одна из давних проблем с Ираном, связанная с выбросами Агаракского медно-молибденового комбината в реку Аракс. "Вопрос постоянно поднимался, и я рад констатировать, что он решен, потому что комбинат перешел на замкнутый цикл и выбросов не бывает. Компания "ГеоПроМайнинг", которая является нашим партнером, откликнулась на призывы правительства, что позволило нам углубить отношения с ними", - отметил глава правительства.

Отметим, что Армения осуществляет бартерную сделку с Ираном "газ в обмен на электроэнергию" из расчета 1 куб.м голубого топлива из Ирана в обмен на 3 кВт/ч электроэнергии из Армении. Поставки газа осуществляются по газопроводу Иран - Армения, а электроэнергия из Армении по двум ЛЭП направляется в Иран.

Так, в настоящее время Армению и Иран связывают две линии электропередачи по 220 киловольт. Новая линия, в 400 кВ и в две цепочки, увеличит пропускную способность для обмена электроэнергией в три раза. Изначально проект строительства ЛЭП "Иран- Армения" планировалось завершить к концу 2018 года. Однако вопрос затягивался. В последний раз срок реализации проекта переносился в 2019 году. Было объявлено, что строительство завершат в конце 2020 года. Согласно последней информации, строительство линии электропередачи из Ирана, будет завершено до конца 2021 года. ЛЭП должна быть построена на средства иранской стороны. Из общей суммы в размере 107,9 млн евро 77% предоставил Экспортный банк развития Ирана (EDBI), 23% - основная компания-подрядчик Sunir.