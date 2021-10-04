Понедельник, 4 Октября 2021 10:30

АрмИнфо.Делегация во главе с председателем Национального собрания РА Аленом Симоняном отбыла с трехдневным официальным визитом в Российскую Федерацию.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, в рамках визита запланированы встречи Симоняном с главой Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, председателем Совета Федерации Валентиной. Матвиенко.

Также запланирован программный визит в Российскую Дипломатическую Академию, где будут организованы дискуссии с участием профессорско-преподавательского состава и студентами.

В заключительный день официального визита возглавляемая Председателем НС делегация встретится с представителями армянской общины России.