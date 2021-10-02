Суббота, 2 Октября 2021 20:34

АрмИнфо. Несмотря на соглашение между Азербайджаном и Арменией о прекращении огня, неспровоцированная и продолжающаяся агрессия Азербайджана против народа Армении и Арцаха означает, что тысячи ни в чем не повинных мирных жителей по-прежнему живут в страхе, а угроза остается невыносимо высокой. Об этом на своей странице в Фейсбук написал конгрессмен Адам Шифф.

<Жизненно важно, чтобы мы хорошо понимали текущую ситуацию и внимательно изучали все потенциальные угрозы, чтобы лучше подготовиться к предотвращению будущих смертоносных конфликтов. Вот почему Комитет по разведке Палаты представителей включил меру, которую мы с представителем Джеки Спайером отстаивали в Законе о разрешении на разведку 2022 года, который потребует несекретного отчета о вероятности будущих военных действий на Южном Кавказе, включая Азербайджан, Армению и Нагорный Карабах>, - отметил он.

Конгрессмен призвал использовать все имеющиеся в распоряжении инструменты для обеспечения прочного мира для народов Армении и Арцаха.