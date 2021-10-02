Суббота, 2 Октября 2021 20:32

АрмИнфо.Армения ранее заявляла о готовности встретиться на высшем уровне с руководством Азербайджана в рамках формата Минской группы ОБСЕ.

Об этом в интервью Общественному телевидению заявил секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовности встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

<Если готовность действительно есть, то думаю, что эта встреча в рамках Минской группы ОБСЕ в ближайшем будущем может состояться>, - сказал он.

При этом Григорян отметил, что конфликт между сторонами еще не решен, очередным подтверждением чему является намеченный визит Минской группы ОБСЕ на Южный Кавказ.

Секретарь Совета безопасности напомнил также о готовности Армении к делимитации и демаркации границ, о чем в мае заявляла и азербайджанская сторона. Однако, он заметил, что исходя из последнего заявления азербайджанского президента в рамках ООН, положительных сигналов об их готовности не было получено. <Если эти заявления действительно говорят о серьезной готовности, то мы можем при посредничестве России приступить к этим процессам и решить вопросы, которые имеют место быть между Арменией и Азербайджаном>, - сказал Григорян.