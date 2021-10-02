Суббота, 2 Октября 2021 12:25

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 9 656 тестов на коронавирус , из коих болезнь подтвердилась у 1 152 граждан (11,9%), при этом выздоровело 772 человека, скончалось - 15.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 2 октября фактическое лечение получает 13 876 пациентов.

Кроме того, за вчерашний день был зарегистрирован случай, когда у пациента диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1212 (0,4%).

В общей сложности в Армении провели 1 733 726 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 263 783 случая заражения коронавирусом (15,2%), при этом выздоровело 243 341 человек (92,2%), количество летальных исходов достигло 5 354 (2%)