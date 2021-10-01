Пятница, 1 Октября 2021 22:39

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Чехии Якубом Куханеком, находящимся с рабочим визитом в Армении.

Премьер-министр отметил постоянное развитие отношений с Чешской Республикой, отметив, что существует большой неиспользованный потенциал для расширения сотрудничества. Пашинян выразил надежду, что в результате визита, в рамках которого был организован бизнес-форум, стороны сторонам удастся реализовать хотя бы часть этого потенциала. Премьер-министр поблагодарил главу МИД Чехии за поддержку его страной демократических реформ, проводимых в Армении.

Куханек отметил, что Чехия придает большое значение расширению многосторонних отношений с Арменией, в том числе в торгово-экономической сфере. Глава МИД Чехии отметил, что в его делегацию входят чешские бизнесмены, что будет способствовать углублению двусторонних деловых связей, обсуждению и реализации совместных инвестиционных программ.

Никол Пашинян подчеркнул важность выделенного ЕС Армении инвестиционного пакета в размере 2,6 млрд евро, и выразил уверенность, что правительства Армении и Чехии могут тесно сотрудничать в программах, предусмотренных в его рамках.

Собеседники также обсудили события в регионе Южного Кавказа. Премьер-министр сослался на трехсторонние заявления лидеров Армении, России и Азербайджана после 44-дневной войны и выполнение их пунктов, отметив, что азербайджанская сторона не вернула армянских военнопленных, заложников или других задержанных, несмотря на взятые на себя обязательства. При этом Пашинян подчеркнул необходимость вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении, напомнив, что армянская сторона внесла соответствующее предложение для мирного решения этого вопроса.

Премьер-министр добавил, что армянская сторона поддерживает мирный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ и приветствовал встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана с сопредседателями МГ ОБСЕ в Нью-Йорке. Премьер-министр отметил необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта, уточнение статуса Арцаха посредством реализации принципа самоопределения наций.

Якуб Куханек выразил поддержку Чешской Республикой усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отметив необходимость исключительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В завершение встречи министр иностранных дел Чехии передал премьер-министру Пашиняну приглашение премьер-министра его страны Андрея Бабиша посетить Чехию. Никол Пашинян с радостью принял приглашение и передал Андрею Бабишу свой теплый привет.