Пятница, 1 Октября 2021 22:38

АрмИнфо. Криминализирующие оскорбления и клевету, поправки в законе "О внесении изменений в Гражданский кодекс Армении" по своей сути антиконституционны. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

"Содержание данного закона само по себе является наглядным доказательством его избирательности. Несмотря на перечисление в законе различных категорий общественных персон, что, якобы, предполагает и их защиту от оскорблений и клеветы, мы прекрасно понимаем, что весь этот процесс направлен на защиту именно высокопоставленных чиновников. И конечно, на наказание лиц этих чинов оскорбляющих. В принципе во всем этом не было ни малейших сомнений изначально", - заметил он.

Ранее парламент Армении одобрил предложенные тогдашним вице-спикером Аленом Симоняном поправки в проект закона "О внесении изменений в Гражданский кодекс Армении". В соответствии с изменениями размер компенсаций за оскорбление увеличивается с миллиона до 3 трех миллионов драмов, а за клевету - с двух до шести миллионов драмов. Клевета и оскорбление были декриминализированы в Армении в 2010 году в результате того что правительство приняло во внимание соответствующий призыв ПАСЕ к странам-членам организации.

В этой связи эксперт выразил сожаление в связи с тем, что президент страны не воспользовался в данном контексте своим правом и не обратился в этой связи в Конституционный суд на предмет соответствования законопроекта Конституции страны. Таким образом, общество исчерпало внутренние протокольные возможности по защите в данном вопросе Конституции. В этом свете, на его взгляд, остается лишь надеяться на самосознание властей страны.

Тем не менее, на взгляд Навасардяна, правительство и парламентское большинство далеко не всегда прислушиваются и вообще обращают внимание, как на армянские, так и на иностранные общественные организации в целом, и на их мнение, в частности. В этом свете, возможные изменения в позиции официальных властей страны эксперт увязывает лишь с перспективой соответствующих критических заявлений Совета Европы и ОБСЕ. На его взгляд, это может стать единственным выходом из ситуации.

"Проблема в том, что закон "О внесении изменений в Гражданский кодекс Армении" далеко не единственен. В последние годы принят целый ряд законодательных актов и решений, противоречащих тем самым принципам демократии верность которым, на словах, продолжают изъявлять власти нашей страны. Понятно, что если прокуратура начнет изучать все случаи оскорблений и клеветы в отношении публичных лиц, то на это элементарно не хватит ресурсов. А ситуация, в которой законом защищена лишь часть общества противоречит конституционным принципам и недопустима априори", - подытожил Навасардян