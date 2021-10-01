Пятница, 1 Октября 2021 22:37

АрмИнфо.Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии. Об этом на брифинге заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. На брифинге также присутствовали глава МВД Грузии Вахтанг Гомеларули и глава СГБ Григол Лилуашвили. Об этом сообщает портал Грузия Online.

По информации премьер-министра, весь маршрут передвижения экс-президента Грузии находился под контролем грузинских спецслужб несмотря на то, что в течение всего дня правящая партия заявляла, что Саакашвили не в Грузии и опубликованные им видео являются фейком. Более того, правящая партия утверждала, что Саакашвили находится в

Трускавце.

Следует также отметить, что Саакашвили был задержан не на границе, а уже в стране, куда он проник тайком. Точное место задержания названо не было. По данным некоторых журналистов, спецоперация по задержанию экс-президента была проведена в одном из районов Тбилиси, однако официальных подтверждений пока не приводится.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также заявил, что сегодня отмечается "Бидзинаоба" (день всех Бидзин) и поздравил Бидзину Иванишвили с арестом Саакашвили.

Также отметим, что никаких доказательств задержания Саакашвили предоставлено не было.