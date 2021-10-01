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АрмИнфо.Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии. Об этом на брифинге заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. На брифинге также присутствовали глава МВД Грузии Вахтанг Гомеларули и глава СГБ Григол Лилуашвили. Об этом сообщает портал Грузия Online.
По информации премьер-министра, весь маршрут передвижения экс-президента Грузии находился под контролем грузинских спецслужб несмотря на то, что в течение всего дня правящая партия заявляла, что Саакашвили не в Грузии и опубликованные им видео являются фейком. Более того, правящая партия утверждала, что Саакашвили находится в
Трускавце.
Следует также отметить, что Саакашвили был задержан не на границе, а уже в стране, куда он проник тайком. Точное место задержания названо не было. По данным некоторых журналистов, спецоперация по задержанию экс-президента была проведена в одном из районов Тбилиси, однако официальных подтверждений пока не приводится.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также заявил, что сегодня отмечается "Бидзинаоба" (день всех Бидзин) и поздравил Бидзину Иванишвили с арестом Саакашвили.
Также отметим, что никаких доказательств задержания Саакашвили предоставлено не было.
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|Глава Минобороны Армении на встрече с иранским послом подчеркнул роль Ирана в обеспечении региональной безопасности
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|В Москве прошли межмидовские консультации стран СНГ по международной информационной безопасности
|Гаагский суд рассмотрит взаимные иски Армении и Азербайджана 14-19 октября
|Саркисян: Армения придаёт большое значение последовательному развитию взаимодействия с Китаем
|Армения и Индия рассматривают возможность укрепления оборонного сотрудничества
|Международный суд ООН 18 октября рассмотрит иск Азербайджана против Армении
|Грузовик опрокинулся и повредил железнодорожную инфраструктуру
|ЮКЖД осуществила перевозку строительного камня из Армении на Дальний Восток
|Столкновения в зоне карабахского конфликта были на повестке переговоров глав МИД Армении и Чехии
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|Глава МИД Ирана довел до сведения посла Азербайджана недовольство Тегерана в связи с задержание двух иранских водителей
|Арестован бывший министр обороны Армении
|МИД России: Продолжаем работу по освобождению армянских военнопленных в обмен на предоставление карт минных полей
|Прогноз: Последние международные тенденции в арсенале Армении приведут к возвращению Алиева на место
|Прогноз: Рычаги подобные резолюциям ПАСЕ способны изменить поведение Баку
|Экс-заместитель Омбудсмена Армении назначена заместителем министра юстиции РА
|Уволен заместитель начальника Специальной следственной службы Армении
|Ваграм Думанян подтвердил полную поддержку Армении реализации миссии ЮНЕСКО в зоне карабахского конфликта
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Москва: Сопредседатели МГ ОБСЕ объявят дату визита в регион когда сочтут это нужным
|Туркменистан широко отметил 30-летие независимости страны
|Военные Азербайджана и Беларуси обсудили перспективы развития ракетно- артиллерийских войск
|Государство покроет часть расходов жителей приграничных общин
|Спецкомиссия в Армении выявит проблемы в системе оценки социальной необеспеченности семей
|Вице-спикер армянского парламента и посол России обсудили карабахский конфликт
|Песков представил детали переговоров Путин-Эрдоган, в том числе по Нагорному Карабаху
|В Армении перенесен срок обязательного предоставления результатов ПРЦ-теста на коронавирус с 1-го на 14-е октября
|С 1 января 2022 года в Армении будут выплачивать около $100 на 3-го и каждого последующего ребенка
|Учения ВС Ирана на азербайджано-иранской границе продолжают щекотать нервы Азербайджану
|Залкалиани: США и ЕС активно поддерживают "Инициативу мирного добрососедства на Южном Кавказе"
|Пашинян рассказал о приоритетах правительства на 2022 год
|Эрдоган назвал плодотворной встречу с Путиным в Сочи
|Лилит Макунц обсудила с Адамом Шиффом вопросы региональной безопасности
|Давид Тоноян обвиняется в хищениях в особо крупных размерах
|Трейси: США готовы содействовать армяно-турецкому примирению
|Новоназначенный посол Франции вручила копии верительных грамот главе МИД Армении
|В Генштабе Армении подтвердили информацию о вызове в СНБ Степана Галстяна
|Вице-премьер: В случае многосторонней помощи мирная повестка в регионе может быть реализована
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армения не нуждается в новом таможенном пункте на дороге Горис-Капан: Глава КГД
|Посольство Армении рекомендует армянским грузоперевозчикам пользоваться КПП "Бавра-Нинонцминда" из-за заторов на объездной Тбилисской дороге
|Путин назвал серьезной гарантией стабильности деятельность российско-турецкого мониторингового центра на границе между Азербайджаном и Арменией
|Армения и Болгария обсудили перспективы развития сотрудничества
|Взгляд из Тбилиси: Геополитический баланс на Южном Кавказе исключает принуждение Армении и Азербайджана к серьезным уступкам
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|Эксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустима
|Экс-премьер: "Коридорные" разговоры - не более чем проявления гибридной войны
|Прогноз: Последние международные тенденции в арсенале Армении приведут к возвращению Алиева на место
|Прогноз: Рычаги подобные резолюциям ПАСЕ способны изменить поведение Баку
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