Пятница, 1 Октября 2021 17:12

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 собственные дома на улицах 3, 5, 6, 8, 10, 12, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы в Аване;

11։00-15։00 собственные дома 1-21 на 1-ой улице, 1-29, 2-41 на 3-ей улице, 1-21 на 5-ой улице, 1 на 6-ой улице, 1-9 на 14-ой улице, 1-6 на 16-ой улице Нубарашена, психиатрическая больница ‘Нубарашен”;

11։00-17։00 жилые дома 25, 31, собственные дома на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 2/1, собственные дома на ул. Прошяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 18, собственные дома на улице Айгедзори и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Себастия и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12-19, 21, 23, 25 на улице Лепсуса, собственные дома на улице Зейтуна 5а и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 127 на пр. Аршакуняца, собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 6, 14, 16, собственные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы Неркин Шенгавита, собственные дома на пр. Аршакуняца, собственные дома на улицах Норагавита 1, 2, 6, собственные дома на 1-ом тупике 1-ойулицы Норагавита, собственные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норагавита, собственные дома на 2-ом тупике 6-ой улицы Норагавита, жилые дома 1, 3, 5, 7/1, 7/2 на 2-ой улице Верин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17։00 села Амберд, Лернаердз, Агавнатун и Цахлакандж;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Айнтап и Нор Харберд;

10:00-16:00 частично улицы Сероба Ахбюра, Салакит в городе Арарат; частично село Суренаван;

10:30-14:30 частично село Мхчян;

10:30-16:00 частично улицы Арама Хачатряна и Гукасяна в городе Арташат;

12:00-14:00 села Аревабуйр и Джраовит; частично села Нор Кюрин и Мармарашен;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Арпи;

в Котайкской области:

10:00-16:00 улицы Сафаряна, Ара-Гехецика, Нор-Таг, Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 частично квартал “А” в Джрвеже; частично села Гегашен, Котайк, Джрабер и Гарни; подстанция “Шкода” частных домов Дзорахбюра.

в Тавушской области:

11:00-14:00 квартал “Андраник”, улицы Арцаха, Иванова, частично улицы Шамахян, Горького в городе Дилижан;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Дзоракап, Ланджик, караберд, Дзитанков, кварталы “Усумнаран” и “Герезманнер” в городе Маралик Анийского региона;

в Сюникской области:

09:25-10:25 село Гегаванк.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.