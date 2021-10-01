Пятница, 1 Октября 2021 17:10

АрмИнфо.В Объединённых Арабских Эмиратах состоялась торжественная церемония открытия Всемирной выставки «ЭКСПО-2020». С приветственным словом к участникам широкомасштабного форума обратился Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Самое ожидаемое событие международного уровня встретило гостей из разных стран мира незабываемым авиа шоу. Воздушный парад раскрасил небо над Дубаем в красочные цвета. Фееричным продолжением церемонии открытия стало выступление итальянского певца Андреа Бочелли, а также арабских и западных звёзд.

Во Всемирной выставке принимают участие свыше ста государств, достойное место среди которых занимает Туркменистан. Оформленный в национальном стиле павильон нашей страны отражает традиции и культуру народа. На входе в туркменский экспозиционный центр гостей встречают славные ахалтекинские скакуны, данная порода коней является гордостью нации на протяжении многих веков.

Всё многообразие достижений Туркменистана освещается с помощью мультимедийных технологий. Видеоролики, рассказывающие о традициях туркменского ковроткачества, ахалтекинских скакунах и других достояниях Отчизны демонстрируется на электронных экранах. Оказавшись внутри интерактивной голограммы, каждый гость выставки сможет посмотреть, как растёт «цифровой» урожай туркменского хлопка и пшеницы.

Тематика национального павильона созвучна с девизом года «Туркменистан – Родина мира и доверия».

Подробнее ознакомиться с продукцией туркменского производства, отечественными товарами и сувенирами гости, и делегаты выставки смогут в Национальный День Туркменистана, который состоится 9 октября. Проведение «ЭКСПО-2020» продлится шесть месяцев, до конца марта 2022 года.

А пока представляем вниманию читателей видеовизитку нашей страны, подготовленную специально для мероприятия высокого уровня.