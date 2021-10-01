Пятница, 1 Октября 2021 17:02

АрмИнфо. Российский Союз ветеранов обратился к ветеранской общественности Азербайджана и Армении в связи с сообщениями об уничтожении памятников героям Советского союза в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Так, в обращении, подписанном заместителем Председателя Российского Союза ветеранов, генерал-майором В. Романенко, в частности говорится:

"В ордена Отечественной войны 1 степени Российский Союз ветеранов пришла информация от Координационного совета Российско-Армянских организаций в связи с уничтожением в Нагорном Карабахе памятника советскому маршалу Сергею Худякову (Арменаку Артемовичу Ханферянцу).

Сергей Александрович Худяков в годы Великой Отечественной войны проявил себя настоящим патриотом и героем, участвовал во всех крупнейших битвах, был талантливым полководцем, командовал воздушными армиями, авиацией фронта, начальником штаба, а затем заместителем командующего Военно-Воздушными силами СССР. Высокое воинское звание маршала получил в возрасте 42 лет в августе 1942 года, принимал участие в Ялтинской конференции Глав трех союзных государств в качестве личного советника И.В. Сталина по авиации. Имя маршала Худякова, наряду с именами самых значительных полководцев золотыми буквами вписано в историю Великой Отечественной войны, Великой Победы.

Ветераны выражают протест против действий экстремистов на территории Нагорного Карабаха, уничтожающих и оскверняющих память о Великой Отечественной войне. Кто бы ни скрывался за их личинами, эти, с позволения сказать <люди>, заслуживают самого решительного осуждения и презрения, как потерявшие не только совесть, но порочащие всех тех, кто спас страну от фашистского порабощения. Вклад армян Карабаха в Победу, послевоенное развитие и укрепление нашей общей страны значителен. Пять Маршалов и Адмиралов дала Карабахская земля. Сыны Азербайджана в страшные годы войны, плечом к плечу со всем многонациональным советским народом, храбро и мужественносражались с врагом. Более 140 из них стали Героями Советского Союза, а 8 выходцев из Республики стали ими дважды.

Не помнить об этом, значит предать память защитников Отечества! Мы надеемся, что общественные организации Азербайджана и Армении дадут соответствующую оценку подобным неединичным отвратительным и варварским проявлениям и тем, кто поднимает руку на самое святое, что дорого каждому гражданину, патриоту. Подчеркиваем в этой связи позицию Российского Союза ветеранов.

У экстремистов нет национальности. Мы осуждаем всех, кто совершает безобразные, неконтролируемые факты глумления над священной памятью о героях войны, вне зависимости от национальной принадлежности и места, где это происходит!

Уже 65 лет Советский комитет ветеранов войны - Российский Союз ветеранов стоит на страже исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне, ее героях и жертвах, о Великой Победе многонационального советского народа над фашизмом.

Мы искренне рассчитываем на торжество здравого смысла с обеих сторон, основанного на совместной борьбе против общего врага, общей памяти, истории, на стремлении народов к миру и плодотворному сотрудничеству".