Пятница, 1 Октября 2021 17:02

АрмИнфо. Депутат от оппозиционной фракции "Айастан" ("Армения"-ред.), экономист Тадевос Аветисян предложил не только расширить круг бенефициаров социального пакета, но и почти вдвое увеличить средства, предоставляемые в рамках программы.

Соответствующая инициатива была обсуждена на внеочередном заседании парламентской постоянной комиссии труда и по социальным вопросам 1 октября.

Так, согласно депутату, сумма соцпакета в размере 72 тыс драмов, неизменна с 2013 года. Тем временем, за это время зафиксирована инфляция, повышение платы за обучение. Исходя из данной логики, как считает Аветисян, сумма должна быть увеличена до 140-150 тыс драмов.

Помимо этого, согласно предложению, круг бенефициаров программы должно быть расширено. В нее должны быть включены сотрудники общественных организаций, осуществляющих госзаказ, а также подведомственных госструктурам ГНКО.

В то же время оппозиционный парламентарий, ссылаясь на ту же инфляцию, предлагает повысить базовую зарплату в госсистеме с действующих 66 тыс 140 драмов до около 75 тыс - на 15%. Профильная комиссия отклонила данное предложение, но одобрила внесение изменений в закон "Об оплате лиц, занимающих госдолжности и госслужащих" в части расширения перечня услуг, предоставляемых госслужащим в рамках соцпакета.

Напомним, что 1 апреля правительство РА внесло изменения в закон "Об оплате труда госслужащих и лиц, занимающих госдолжности". Как говорилось в справке-обосновании к документу, средства соцпакета в размере 72 тыс драмов (количество бенефициаров варьируется от 138 200 до 147 500 человек), помимо действующих направлений - приобретение минимального пакета медуслуг по страхованию здоровья бенефициара и члена его семьи, оплату отдыха в Армении и в Арцахе, погашение ежемесячной платы по ипотечному кредиту и платы за обучение, будут также покрывать расходы за пользование услугами спортивно-оздоровительных и спортивных комплексов, бассейнов и других спортивных организаций, а также погашение студенческих кредитов по государственной субсидии "в целях физической закалки и здорового образа жизни". Как заявил заместитель министра труда и социальных вопросов Рубен Саркисян, законопроект в том числе направлен на повышение привлекательности работы в госсистеме. Замминистра пояснил, что бенефициарами инициативы не являются заместители министров, министры, вице- спикеры и премьер- министр республики, а также члены их семей, о чем писали ряд СМИ.