Пятница, 1 Октября 2021 16:22

АрмИнфо. В Москве под председательством российской стороны прошли межмидовские консультации стран СНГ на тему: "О взаимодействии государств-участников СНГ по вопросам международной информационной безопасности" (МИБ).

Как сообщает МИД РФ, в мероприятии приняли участие представители Азербайджанской Республики (в качестве наблюдателя), Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан.

В ходе консультаций был рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества государств- участников СНГ в сфере обеспечения МИБ на глобальных и региональных площадках.

Стороны приветствовали начало работы новой Рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025. Российская делегация представила проекты резолюции 76-ой сессии Генассамблеи ООН по МИБ и концепции Конвенции ООН по МИБ.

В ходе заседания российская сторона выступила с презентацией проекта конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях и представила кандидатуру Р.Р.Исмаилова на пост Генерального секретаря Международного союза электросвязи.

Участники консультаций обсудили перспективы наращивания взаимодействия по тематике МИБ на пространстве СНГ, включая согласование проекта Плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения информационной безопасности государств-участников СНГ на период до 2030 года.

Стороны договорились провести следующие межмидовские консультации СНГ по МИБ в первом полугодии 2022 г. в Минске.