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АрмИнфо. В Москве под председательством российской стороны прошли межмидовские консультации стран СНГ на тему: "О взаимодействии государств-участников СНГ по вопросам международной информационной безопасности" (МИБ).
Как сообщает МИД РФ, в мероприятии приняли участие представители Азербайджанской Республики (в качестве наблюдателя), Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан.
В ходе консультаций был рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества государств- участников СНГ в сфере обеспечения МИБ на глобальных и региональных площадках.
Стороны приветствовали начало работы новой Рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025. Российская делегация представила проекты резолюции 76-ой сессии Генассамблеи ООН по МИБ и концепции Конвенции ООН по МИБ.
В ходе заседания российская сторона выступила с презентацией проекта конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях и представила кандидатуру Р.Р.Исмаилова на пост Генерального секретаря Международного союза электросвязи.
Участники консультаций обсудили перспективы наращивания взаимодействия по тематике МИБ на пространстве СНГ, включая согласование проекта Плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения информационной безопасности государств-участников СНГ на период до 2030 года.
Стороны договорились провести следующие межмидовские консультации СНГ по МИБ в первом полугодии 2022 г. в Минске.
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|Российский Союз ветеранов обратился к ветеранской общественности Азербайджана и Армении
|Оппозиционный депутат предложил расширить круг бенефициаров и увеличить сумму, предоставляемую в рамках соцпакета
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|Гаагский суд рассмотрит взаимные иски Армении и Азербайджана 14-19 октября
|Саркисян: Армения придаёт большое значение последовательному развитию взаимодействия с Китаем
|Армения и Индия рассматривают возможность укрепления оборонного сотрудничества
|Международный суд ООН 18 октября рассмотрит иск Азербайджана против Армении
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|ЮКЖД осуществила перевозку строительного камня из Армении на Дальний Восток
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|Глава МИД Ирана довел до сведения посла Азербайджана недовольство Тегерана в связи с задержание двух иранских водителей
|Арестован бывший министр обороны Армении
|МИД России: Продолжаем работу по освобождению армянских военнопленных в обмен на предоставление карт минных полей
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|Экс-заместитель Омбудсмена Армении назначена заместителем министра юстиции РА
|Уволен заместитель начальника Специальной следственной службы Армении
|Ваграм Думанян подтвердил полную поддержку Армении реализации миссии ЮНЕСКО в зоне карабахского конфликта
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Москва: Сопредседатели МГ ОБСЕ объявят дату визита в регион когда сочтут это нужным
|Туркменистан широко отметил 30-летие независимости страны
|Военные Азербайджана и Беларуси обсудили перспективы развития ракетно- артиллерийских войск
|Государство покроет часть расходов жителей приграничных общин
|Спецкомиссия в Армении выявит проблемы в системе оценки социальной необеспеченности семей
|Вице-спикер армянского парламента и посол России обсудили карабахский конфликт
|Песков представил детали переговоров Путин-Эрдоган, в том числе по Нагорному Карабаху
|В Армении перенесен срок обязательного предоставления результатов ПРЦ-теста на коронавирус с 1-го на 14-е октября
|С 1 января 2022 года в Армении будут выплачивать около $100 на 3-го и каждого последующего ребенка
|Учения ВС Ирана на азербайджано-иранской границе продолжают щекотать нервы Азербайджану
|Залкалиани: США и ЕС активно поддерживают "Инициативу мирного добрососедства на Южном Кавказе"
|Пашинян рассказал о приоритетах правительства на 2022 год
|Эрдоган назвал плодотворной встречу с Путиным в Сочи
|Лилит Макунц обсудила с Адамом Шиффом вопросы региональной безопасности
|Давид Тоноян обвиняется в хищениях в особо крупных размерах
|Трейси: США готовы содействовать армяно-турецкому примирению
|Новоназначенный посол Франции вручила копии верительных грамот главе МИД Армении
|В Генштабе Армении подтвердили информацию о вызове в СНБ Степана Галстяна
|Вице-премьер: В случае многосторонней помощи мирная повестка в регионе может быть реализована
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армения не нуждается в новом таможенном пункте на дороге Горис-Капан: Глава КГД
|Посольство Армении рекомендует армянским грузоперевозчикам пользоваться КПП "Бавра-Нинонцминда" из-за заторов на объездной Тбилисской дороге
|Путин назвал серьезной гарантией стабильности деятельность российско-турецкого мониторингового центра на границе между Азербайджаном и Арменией
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|Эксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустима
|Экс-премьер: "Коридорные" разговоры - не более чем проявления гибридной войны
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