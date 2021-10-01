Пятница, 1 Октября 2021 15:23

АрмИнфо.Президент РА Армен Саркисян направил поздравительное послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщает пресс-служба президента РА, в послании, в частности, говорится:

"Сердечно поздравляю Вас и народ Китая с 72-ой годовщиной создания Китайской Народной Республики.

При Вашем умелом руководстве и с нацеленным в будущее видением Китай решительно укрепил своё место и роль на международной арене и уверенными шагами движется по восходящему пути.

Будущий год будет отмечен 30-летним юбилеем установления армяно-китайских дипломатических отношений. Армения придаёт большое значение последовательному и стабильному развитию взаимодействия с Китаем, в частности, стимулированию сотрудничества в рамках важной инициативы "Один пояс, один путь".

Несмотря на вызванные пандемией трудности, я убеждён, что мы проявим твёрдую волю для воплощения в жизнь совместных проектов и инициатив. Надеюсь, что основанные на богатом опыте прошлого и древнейших цивилизационных ценностях наши отношения продолжат развиваться и расширяться в интересах наших государств и ради благоденствия наших народов".

По случаю национального праздника КНР, годовщины образования Китайской Народной Республики, Саркисян также посетил посольство Китая в Армении и поздравил посла Фан Юня, сотрудников посольства и в их лице весь народ Китая с национальным праздником.