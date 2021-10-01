Пятница, 1 Октября 2021 15:15

АрмИнфо. Министр обороны РА Аршак Карапетян провел встречу с послом Индии в Армении Кишанаом Дана Девалом.

Как сообщает Минобороны РА, Девал поздравил Карапетяна с вступлением на ответственный пост министра обороны в сложный для Армении период и пожелал ему успехов.

Посол отметил, что учитывая высокий уровень политических, культурных, экономических и других отношений между двумя странами, индийская сторона готова к углублению сотрудничества с Арменией, в том числе в оборонной сфере.

В свою очередь Карапетян отметил значимость ряда направлений, представляющих взаимный интерес в рамках сотрудничества с Министерством обороны Индии, в частности, военно-техническую сферу.

В целях повышения эффективности армяно-индийского военного сотрудничества достигнута договоренность об активизации деятельности профессиональных рабочих групп.