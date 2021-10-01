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АрмИнфо.30 сентября в 23:30 часов перевозивший сельхозпродукцию грузовой автомобиль MAN, потеряв управление, опрокинулся на мосту на перегоне Санаин-Туманян и повредил железнодорожную инфраструктуру. В результате на 4,5 часа было прервано международное сообщение с Грузией.
Осыпавшиеся на пути части заграждения моста и овощи повредили контактную сеть длиной 100 метров. Усилиями восстановительной бригады Южно-Кавказской железной дороги контактная сеть была восстановлена и пути были расчищены в районе 4 часов утра 1 октября. Из-за инцидента были задержаны пассажирский поезд Ереван-Батуми и товарный поезд, направляющийся из Грузии в Армению.
В 2021 году возросли случаи внешнего воздействия на инфраструктуру ЮКЖД с угрозой безопасности движения. Если в 2020 году было зафиксировано 35 подобных случаев, то за первые 9 месяцев текущего года – уже 70. Памбакское ущелье в части Ванадзор-Алаверди является наиболее опасным участком для движения автотранспорта, поскольку здесь фиксируется наибольшее количество случаев падения автотранспорта на железнодорожные пути. Особенно много случаев имеет место в осенний и весенний периоды, когда непогода еще более усложняет условия проезда.
ЮКЖД совместно с Полицией РА ведет разъяснительную и профилактическую работу по предотвращению транспортных инцидентов на данном участке пути. Компания в очередной раз призывает водителей транспортных средств быть бдительными при переезде через железнодорожные коммуникации, и просит прощения у пассажиров задержанного поезда за причиненные неудобства.
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|С 1 января 2022 года в Армении будут выплачивать около $100 на 3-го и каждого последующего ребенка
|Учения ВС Ирана на азербайджано-иранской границе продолжают щекотать нервы Азербайджану
|Залкалиани: США и ЕС активно поддерживают "Инициативу мирного добрососедства на Южном Кавказе"
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|Вице-премьер: В случае многосторонней помощи мирная повестка в регионе может быть реализована
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Алиев готов к переговорам с Пашиняном, но с условием, что встреча будет организована Минской группой ОБСЕ
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