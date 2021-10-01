Пятница, 1 Октября 2021 14:00

АрмИнфо. В конце второго - начале третьего квартала 2021 года Южно-Кавказская железная дорога совместно с армянским производителем каменных изделий - компанией Arcarart Stone - организовала мультимодальную перевозку строительных изделий из природного камня из города Армавир в город Находка, в адрес компании ООО "Массис".

Как сообщает ЮКЖД, доставка груза была осуществлена по наиболее оптимальному для клиента маршруту: из Армении автотранспортом до железнодорожной станции Владикавказ - затем по железной дороге на платформе до станции Первая Речка Дальневосточной железной дороги, а затем вновь на автотранспорте - до склада грузополучателя. Всего было перевезено семь 20-футовых контейнеров, общим весом 138,34 тонн. Камни предназначены для строительства в Находке армянской церкви "Сурб Арутюн". Компания <Южно-Кавказская железная дорога> благодарит Arcarart Stone за проявленную инициативу сотрудничества.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.