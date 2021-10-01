Пятница, 1 Октября 2021 13:59

АрмИнфо. Столкновения в зоне нагорно- карабахского конфликта были на повестке переговоров министров иностранных дел Армении и Чехии.

Как сообщил глава МИД Чехии Якуб Кулганек на брифинге по итогам встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном, в ходе встречи они коснулись процессов в регионе.

"Безусловно, мы коснулись последних столкновений в Нагорном Карабахе. Хотел бы выразить соболезнования семьям погибших. Чехия готова предоставить психологическое содействие пострадавшим и беженцам", сказал чешский дипломат.

Вместе с тем он добавил, что Чехия продолжит содействовать мирному процессу между Арменией и Азербайджаном для достижения урегулирования посредством переговоров. В этой связи глава МИД Чехии выразил поддержку деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "Чехия приветствует недавнюю встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке под эгидой Минской группы", - подытожил он.

В свою очередь Мирзоян отметил, что Армения высоко ценит позицию Чехии, которая созвучна с позицией ЕС и заключается в содействии усилиям МГ ОБСЕ, направленным на продолжение мирных переговоров и поиск долгосрочного урегулирования. В этой связи министр отметил, что встречи с посредниками и азербайджанским коллегой в Нью-Йорке подтверждают, что мирное политическое урегулирование остается на повестке.

Глава МИД подтвердил готовность Армении возобновить полноценный формат переговоров на основе известных принципов и элементов под эгидой МГ ОБСЕ.

Собеседники также обсудили гуманитарные вопросы, и подчеркнули необходимость немедленного освобождения удерживаемых в Азербайджане пленных армян.