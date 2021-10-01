Напомним, что Арзуманян возглавил оборонное ведомство Нагорного Карабаха во время войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха осенью 2020 года после ранения прежнего главы АО Джалала Арутюняна. Он покинул пост на основе собственного заявления 11 сентября текущего года.

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