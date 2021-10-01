Пятница, 1 Октября 2021 11:42

АрмИнфо. Рабочий визит министра иностранных дел Чехии Якуба Кулханека в Ереван стартовал с посещения мемориального комплекса жертв Геноцида армян "Цицернакаберд".

Как сообщает пресс-служба МИД РА, чешский министр отдал дань уважения памяти жертвам геноцида.

Министр также посетил музей-институт Геноцида армян и ознакомился с экспонатами.

Затем, главы МИД Чехии и Армении приняли участие в официальном открытии бизнес- форума, где выступили с приветственными словами.

Напомним, что в рамках визита запланированы встречи чешского министра с премьер- министром РА Николом Пашиняном, президентом Арменом Саркисяном и вице- премьером Мгером Григоряном.

Кроме того, 1 октября во внешнеполитическом ведомстве пройду переговоры глав МИД Армении и Чехии, за которым последует заявление для прессы.

Глава МИД Чехии прибыл в Ереван из Баку, где провел переговоры с высшим руководством Азербайджана.