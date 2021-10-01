Пятница, 1 Октября 2021 11:40

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 11 385 тестов на коронавирус , из коих болезнь подтвердилась у 934 граждан (8,2%), при этом выздоровело 728 человек, скончалось - 20.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 1 октября фактическое лечение получает 13 512 человек.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 2 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1211 (0,4%).

В общей сложности в Армении провели 1 724 070 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 262 631 случай заражения коронавирусом (15,2%), при этом выздоровело 242 569 человек (92,3%), количество летальных исходов достигло 5 339 (2%).