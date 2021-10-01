Пятница, 1 Октября 2021 10:57

АрмИнфо.Суд первой инстанции города Ереван удовлетворил ходатайство следователя СНБ об аресте директора организации-поставщика боеприпасов для нужд ВС Армении Давида Галстяна на два месяца. Об этом сообщил адвокат Галстяна Армен Арутюнян, подчеркнув, что решение об аресте необоснованно и будет обжаловано.

Накануне, СНБ РА сообщила, что бывший министр обороны Армении Давид Тоноян и директор организации-поставщика боеприпасов для нужд ВС Армении Давид Галстян задержаны по подозрению в хищении в особо крупных размерах, совершении подлога и общественно опасных деяний в рамках уголовного дела о приобретении непригодных ракет для нужд Армении. Накануне, решением суда Тоноян был арестован на два месяца.

Стоит также заметить, что в СМИ циркулирует информация о том, что уголовное дело против министра обороны РА преследует одну цель - отвлечь внимание общества от информации связанной с прошедшей в Батуми встречи премьер-министра РА Никола Пашияна с пресс-секретарем президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагимом Калыном.

Ранее сообщалось, что в ходе посещения Батуми 9 сентября, Пашинян пропал на 3-4 часа, и никто не знал о его местонахождении, ни протокол грузинской стороны, ни армянской. В Кабмине Армении пока никак не прокомментировали эту информацию.