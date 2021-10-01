Пятница, 1 Октября 2021 10:56

АрмИнфо.Спустя год после нападения Азербайджана на Арцах, 27 сентября 2020 года в отчете Агентства США по международному развитию (USAID) Конгрессу не упоминается какая-либо прямая помощь США семьям из групп риска в Арцахе. Об этом говорится в сообщении Армянского национального комитета Америки (ANCA).

При этом ANCA отмечает, что USAID планирует выделить всего 2,5 миллиона долларов в виде новой гуманитарной помощи Армении для содействия в преодолении этого продолжающегося кризиса.

В организации отмечают, что в двухстраничном письменном ответе конгрессмену Джуди Чу официальные лица USAID признали "острый гуманитарный кризис" в Армении, вызванный перемещением 90 000 армян из Арцаха (Нагорного Карабаха). Запрос представителя Чу о разъяснении гуманитарной реакции США на ситуацию входит в широкий спектр двухпартийных запросов Сената и Палаты представителей по этому поводу.

"Администрация Байдена - через год после нападения на Азербайджан - не приводит ни одной программы помощи США в Арцахе", - сказал исполнительный директор ANCA Арам Ампарян. При этом он выразил недовольство тем, что средства, выделяемые USAID на оказание помощи намного ниже уровня, необходимого для удовлетворения самых элементарных гуманитарных потребностей - жилья, защиты, здравоохранения и продовольствия.