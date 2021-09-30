Четверг, 30 Сентября 2021 20:55

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции Еревана 30 сентября удовлетворил ходатайство следователя о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна сроком на два месяца.

По словам адвоката, Тонояна он не признает вину и решение будет обжаловано в Апелляционном уголовном суде Армении.

Напомним, что Давид Тоноян обвиняется в хищениях в особо крупных размерах.

Так, согласно СНБ РА, в следственном департаменте Службы национальной безопасности РА продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления должностными полномочиями и совершения служебных подлогов высокопоставленными должностными лицами МО и вооруженных сил РА в процессе поставок боеприпасов для нужд Вооруженных сил РА. "В рамках вышеуказанного уголовного дела по подозрению в хищении в особо крупных размерах задержаны Давид Тоноян, занимавший пост министра обороны РА в 2018-2020 годах, а также директор организации-поставщика Давид Галстян. В тот же день оба были привлечены в качестве обвиняемых в хищении денег в особо крупных размерах - 2,277,323,840 драмов и фальсификации, совершении общественно опасных деяний, и представлены ходатайства в суд для избрания меры пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении СНБ РА.

Также сообщается, что в рамках уголовного дела за злоупотребление властью и совершение служебных подлогов возбуждено уголовное преследование в отношении бывших и нынешних высокопоставленных должностных лиц ВС РА.

СНБ Армении сообщает, что по уголовному делу продолжаются крупномасштабные оперативно-розыскные и следственные действия по выявлению полной картины преступного механизма хищения государственного имущества в особо крупных размерах, действий других должностных лиц, причастных к данному делу, и началу в их отношении уголовного преследования.

Ранее, в армянских СМИ была растиражирована информация о том, что в квартире экс- министра обороны Армении Давида Тонояна 29 сентября прошли обыски, а сам он задержан и ему предъявлено обвинение. Согласно информации, обыски прошли и у бывшего начальника управления авиации Аветика Мурадяна, замглавы Генштаба Степана Галстяна. Также отмечается, это связано с уголовным делом по поставкам оружия, которое расследует СНБ РА. В Генштабе Армении подтвердили информацию о вызове в СНБ РА Степана Галстяна.