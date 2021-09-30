Четверг, 30 Сентября 2021 19:04

АрмИнфо. Продолжаем работу по освобождению армянских военнопленных в обмен на предоставление карт минных полей. Убеждены, что скорейшее и окончательное устранение этих раздражителей будет способствовать оздоровлению отношений Еревана и Баку. Об этом 30 сентября в ходе брифинга заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, отвечая на вопрос о невыполнении Азербайджаном обязательств по части возвращения военнопленных.

Он констатировал, что в связи с годовщиной событий, имевших место осенью прошлого года прошли памятные мероприятия как в Армении, так и в Азербайджане. "Всецело разделяем чувства скорби друзей и родственников погибших с обеих сторон конфликта. Исходим из того, что заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 20202 года и 11 января этого года выступают надежной гарантией недопущения подобных трагических событий в будущем", - сказал Зайцев.

При этом он констатировал, что в своих усилиях по стабилизации ситуации в регионе, Россия делает акцент на реализации задач, вытекающих из данных трехсторонних заявлений, в продвижении вперед по всем направлениям.

Отвечая на вопрос о милитаристских заявлениях президента Азербайджана и попытках добиться так называемого коридора через территорию Армении силовым путем, Зайцев отметил, что в российском МИД понимают неравнодушное отношение СМИ к горячим новостям или заявлениям. "Тем не менее, очевидно, что раскручивание сюжетов конфронтационного окраски не способствуют преодолению существующих разногласий. Вместо этого крайне важно обеспечить возможность для поиска взаимоприемлемых развязок. Подтверждения объективных возможностей такого настроя озвучено на высшем уровне и в Баку, и в Ереване. Готовность открытия новой страницы в отношениях, и их поэтапной нормализации. В своей работе мы концентрируемся именно на таких положительных моментах", - сказал представитель российского МИД.

В тоже время он подчеркнул, что трехсторонняя рабочая группа по разблокировке экономический и транспортных связей в Закавказье

продолжает свою деятельность на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

По словам дипломата, Москва со своей стороны отмечает положительный настрой Еревана и Баку на достижение взаимоприемлемых пакетных договоренностей, что в перспективе позволит перевести совместную работу в плоскость проектного сотрудничества.

Зайцев также коснулся принятой днями ранее в ПАСЕ резолюции по Нагорному Карабаху, и отметил, что российская делегация не принимала участие в голосовании по документу, ввиду наличия изначально у сторон разногласий по формулировкам, содержащимся в нем.