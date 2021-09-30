Четверг, 30 Сентября 2021 19:01

АрмИнфо. Рычаги подобные принятой на днях ПАСЕ резолюции способны изменить поведенческую линию Баку. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

"Соответственно, Армении как воздух необходимы подобные рычаги, способные обуздать Азербайджан и быть задействованы против Азербайджана. Не желая подчиняться подобным документам, Баку одновременно не в состоянии ими пренебрегать. А совместные турецко-азербайджанские действия в Страсбурге с целью изъятия из проекта резолюции неугодных им предложений армянских делегатов лучшее тому подтверждение", - заметил он.

27 сентября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном/нагорно-карабахского конфликта". "За" принятие подготовленного ирландским парламентарием Полом Гэваном документа проголосовали 47 представителей ПАСЕ, включая Армению. 16, включая Турцию и Азербайджан, проголосовали "против", еще 3 воздержались. В документ включена информация, полученная по итогам визитов Гэвана в Армению и Азербайджан и представленной армянскими и азербайджанскими политиками информации.

В целом, положительно характеризуя принятый в ПАСЕ документ, аналитик подчеркнул, что он мог иметь еще более проармянский характер. Отметив большой объем проделанной работы, Сафарян заметил, что в случае если бы до поездки в Страсбург армянские парламентарии провели в Ереване консультации, а делегация была бы представлена не четырьмя депутатами от правящей партии, а своим полным составом, результаты могли быть совершенно иными.

По оценкам Сафаряна, в резолюции можно было бы зафиксировать больше проблем, которые впоследствии постоянно подвергались бы мониторингу и на которые бы звучали ссылки, что позволило бы Армении оказывать на Азербайджан большее давление. На его взгляд, в случае действий армянской делегации в ПАСЕ на основе более тщательно проработанной стратегии ей бы, несомненно, удалось предотвратить успехи турецко­азербайджанского тандема.

"Работа депутатов правящей партии налицо. Однако, вне резолюции осталось множество проблем. К примеру, проблема беженцев из Гадрута и Шуши, культурного наследия, многих других гуманитарных проблем. Это был превосходный шанс освежить проблему Арцаха, правильно сформулировать его гуманитарную суть. Также понятно, что мы в мире не одни со своими пожеланиями и зафиксировать их все в резолюции было невозможно. Особенно в условиях малочисленности армянской команды ввиду отказа оппозиции выполнять собственные обязанности и ехать в Страсбург. Я считаю подобное поведение непозволительным, достойным всяческого осуждения и безответственным в отношении государства", - подытожил Сафарян.