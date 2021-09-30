Четверг, 30 Сентября 2021 18:58

АрмИнфо. В рамках визита в Париж для участия в мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения Анри Вернона, министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

"Уверен, что наше взаимовыгодное сотрудничество с ЮНЕСКО в различных областях будет и дальше расширяться и будет способствовать реализации новых инициатив и идей", - сказал Думанян.

Стороны коснулись сотрудничества в области защиты культурного наследия Республики Арцах, о деловой поездке технической миссии ЮНЕСКО в Арцах и прилегающие территории. Ваграм Думанян подтвердил полную поддержку Армении реализации миссии и поблагодарил за уделение должного внимания этому вопросу.

В ходе встречи они также обсудили сотрудничество в рамках инициативы "Возрождение духа Мосула", а также защиту и сохранение культурного наследия, особенно в районах, затронутых конфликтом. Министр отметил, что на прошлой неделе в Армении находилась делегация экспертов по реставрации древних рукописей Мосула во главе с архиепископом Наджибом Михаилом, директором Халдейской церкви Центра оцифровки археологических рукописей, и выразил надежду, что благодаря обмену опытом внести свой вклад в важную работу по сохранению мировой культуры.

Напомним, что еще в декабре 2020 года заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре заявил, что Азербайджан не дает согласия на направление миссии. Культурное и религиозное наследие Арцаха, которое находится под угрозой уничтожения, нуждается в срочном внимании международного сообщества, чтобы должным образом обеспечить его сохранение и предотвращение случаев вандализма.

Армения неоднократно заявлял заинтересованность в осуществлении миссии ЮНЕСКО в максимально короткие сроки.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новоназначенным резидентом-координатором ООН Владанкой Андреевой пытался переложить ответственность за не допуск миссии ЮНЕСКО в регион на Армению. По его заверению, именно Армения чинит препятствия по допуску экспертов в регион.

Примечательно, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно-исторического наследия региона. А уже в декабре прошлого года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии".

В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время. Однако, вопрос преднамеренно затягивается азербайджанской стороной, и на этом фоне, на территориях Нагорного Карабаха, оказавшихся под контролем Азербайджана совершаются акты вандализма, разрушаются армянские культурно-исторические памятники.