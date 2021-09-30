Четверг, 30 Сентября 2021 17:19

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 государственный медицинский университет им. Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 63, 66 в кв. “Брюсов” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11։00-17։00 , жилой дом 67 на улице Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 6, собственные дома на 19-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Арабкира 17, 21, жилые дома 1, 2 на 21-ой улице Арабкира, собственные дома на улице Рига и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 127 на пр. Аршакуняца, собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 6, 14, 16, собственные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы Неркин Шенгавита, собственные дома на пр. Аршакуняца, собственные дома на улицах Норагавита 1, 2, 6, собственные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норагавита, собственные дома на 1-ой улице 2-ого тупика 6-ой улицы Норагавита, собственные дома на 1-ом тупике Норагавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-16:00 частично села Воскетап и Ерасх;

10:30-14:00 частично село Мхчян;

10:30-16:00 частично улица Маркса в городе Арташат;

в Котайкской области:

10:00-16:30 улицы Сафаряна, Ара-Гехецика, Нор-Таг, Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 частично квартал “А” в Джрвеже; частично села Гегашен, Котайк, Джрабер и Гарни; подстанция “Шкода” частных домов Дзорахбюра.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.