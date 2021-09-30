Четверг, 30 Сентября 2021 17:18

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ объявят дату визита в регион тогда, когда сочтут это нужным. Об этом 30 сентября в ходе брифинга заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, отвечая на вопрос о дате предстоящего визита минских посредников на Южный Кавказ.

Он еще раз подтвердил обозначенную на пресс-конференции 25 сентября главой МИД России Сергеем Лавровым положительную оценку усилий сопредседателей МГ ОБСЕ, важность результатов, состоявшихся в Нью-Йорке контактов 24-25 сентября.

"Это согласие обеих сторон конфликта на поездку тройки сопредседателей в регион с тем, чтобы продолжить поиск путей решения первоочередных задач в регионе. Как отметил министр, речь идет в первую очередь о поощрении и закреплении позитивных тенденций за счет обеспечения на земле сосуществования, а также сотрудничества армянской и азербайджанской общин", - сказал Зайцев, добавив, что дату визита сопредседатели МГ ОБСЕ объявят сами, и тогда, когда сочтут нужным.

При отвечая на вопрос о перспективах организации встречи лидеров Армении и Азербайджана под эгидой Минской группы ОБСЕ и позиции РФ по этому вопросу, Зайцев отметил, что Москва всегда исходила из того, что регулярный диалог между сторонами, в особенности на высоком и высшем уровне, способствует достижению взаимопонимания и поддержанию диалога в конструктивной атмосфере, для решения проблемных вопросов.

"Именно благодаря интенсивным контактам президента России Владимира Путина с лидерами России и Армении удалось остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе и подписать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, заложившей основу к мирной жизни в регионе. Как вы понимаете, организация такого рода встреч на высшем уровне требует серьезной подготовки. Исходим из того, что поездка сопредседателей МГ ОБСЕ в регион как раз будет содействовать благоприятных условий для этого", - подытожил он.