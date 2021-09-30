Четверг, 30 Сентября 2021 16:49

АрмИнфо.30-летнюю годовщину священной независимости Туркменистана туркменский народ встретил особым воодушевлением в духе единства и сплоченности. Нынешний юбилейный год, объявленный по инициативе Туркменистана Международным годом мира и доверия, вписал в историческую летопись независимого нейтрального Туркменистана новые славные страницы.

Главным торжеством славного 30-летнего юбилея независимости Родины стал праздничный парад, который состоялся 27 сентября в комплексе Государственной трибуны, введенной в эксплуатацию в преддверии Дня Независимости страны.

Украшением нынешнего юбилейного военного парада стало шествие по площади группы всадников – военнослужащих на «райских» ахалтекинских скакунах, испокон веков, являющихся полноправными участниками национальных торжеств. Во все времена кони были верными друзьями и спутниками туркмен.

Центром праздничных торжеств, состоявшихся 28 сентября стал Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс, который является не только ареной для проведения состязаний конников, но и центром популяризации и развития любимого национального вида спорта.

По окончании праздничных скачек, поздравив победителей, Лидер нации вместе со всеми стал зрителем авиашоу с участием наших отважных военных пилотов.

В небе над Международным ахалтекинским конноспортивным комплексом появилась группа военных самолётов, управляемых туркменскими лётчиками, которые продемонстрировали блестящее мастерство в выполнении фигур высшего пилотажа. В честь главного праздника страны были выпущены залпы салюта, что приумножило у присутствующих чувство гордости за процветающую независимую нейтральную Отчизну.

Эти показательные полёты военных пилотов стали свое­образным олицетворением многовековой славы ахалтекинцев, удостоившихся за свои выдающиеся качества таких эпитетов, как «небесные» скакуны, «крылатые» кони.

Ахалтекинцы по-прежнему играют большую роль в жизни нации – только теперь их миссия в облагораживании своей чудесной гармонией, в привнесении здорового, крепкого духа, стремлении к совершенству, утверждении возвышенных идеалов и укреплении чувства гордости за нашу любимую Родину.