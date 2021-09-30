АрмИнфо.30-летнюю годовщину священной независимости Туркменистана туркменский народ встретил особым воодушевлением в духе единства и сплоченности. Нынешний юбилейный год, объявленный по инициативе Туркменистана Международным годом мира и доверия, вписал в историческую летопись независимого нейтрального Туркменистана новые славные страницы.
Главным торжеством славного 30-летнего юбилея независимости Родины стал праздничный парад, который состоялся 27 сентября в комплексе Государственной трибуны, введенной в эксплуатацию в преддверии Дня Независимости страны.
Украшением нынешнего юбилейного военного парада стало шествие по площади группы всадников – военнослужащих на «райских» ахалтекинских скакунах, испокон веков, являющихся полноправными участниками национальных торжеств. Во все времена кони были верными друзьями и спутниками туркмен.
Центром праздничных торжеств, состоявшихся 28 сентября стал Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс, который является не только ареной для проведения состязаний конников, но и центром популяризации и развития любимого национального вида спорта.
По окончании праздничных скачек, поздравив победителей, Лидер нации вместе со всеми стал зрителем авиашоу с участием наших отважных военных пилотов.
В небе над Международным ахалтекинским конноспортивным комплексом появилась группа военных самолётов, управляемых туркменскими лётчиками, которые продемонстрировали блестящее мастерство в выполнении фигур высшего пилотажа. В честь главного праздника страны были выпущены залпы салюта, что приумножило у присутствующих чувство гордости за процветающую независимую нейтральную Отчизну.
Эти показательные полёты военных пилотов стали своеобразным олицетворением многовековой славы ахалтекинцев, удостоившихся за свои выдающиеся качества таких эпитетов, как «небесные» скакуны, «крылатые» кони.
Ахалтекинцы по-прежнему играют большую роль в жизни нации – только теперь их миссия в облагораживании своей чудесной гармонией, в привнесении здорового, крепкого духа, стремлении к совершенству, утверждении возвышенных идеалов и укреплении чувства гордости за нашу любимую Родину.