Четверг, 30 Сентября 2021 16:33

АрмИнфо. Государство частично покроет расходы жителей приграничных общин на электроэнергию, природный газ и оросительную воду, и полностью компенсирует затраты по оплате налога на недвижимое имущество. Решение "О представлении в Национальное собрание РА программы развития приграничных регионов на 2022 год" было принято на заседание правительства 30 сентября без доклада и обсуждения.

Ка говорится в справке-обосновании к документу, цель инициативы - облегчения повседневных забот жителей приграничных населенных пунктов Республики Армения и улучшение их жилищных условий.

Для финподдержки 81 населенного пункта 23 приграничных населенных пунктов, бюджетные ассигнования составят 1 млрд 155 млн 205,8 тыс драмов.