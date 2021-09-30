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 Четверг, 30 Сентября 2021 16:32
Наира Бадалян

Спецкомиссия в Армении выявит проблемы в системе оценки социальной необеспеченности семей

Спецкомиссия в Армении выявит проблемы в системе оценки социальной необеспеченности семей

АрмИнфо.Для выявления проблем в системе оценки социальной необеспеченности семей, повышения ее адресности и эффективности, решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет создана специальная комиссия.

Как сообщает официальный сайт правительства, документ подписан 29 сентября.

Согласно решению главы кабмина, комиссию, которая должна будет представлять отчет о проделанной работе в аппарат премьер-министра ежеквартально, возглавит министр труда и социальных вопросов Армении.

Отметим, что о неэффективности системы оценки социальной необеспеченности семей, которая была внедрена в 1994 году, говорили еще при премьер-министре Карене Карапетяне. К проблеме обратился ткже премьер-министр Никол Пашинян, еще в 2019 году на обсуждении по данной теме заявив, что текущая система оценки необеспеченности семей не направлена на преодоление бедности, и приоритет правительства заключается в том, чтобы сделать помощь социально необеспеченным семьям максимально адресной и целевой. Глава правительства подчеркнул, что государственная поддержка должна оказать ощутимое влияние на преодоление бедности и искоренение крайней бедности, то есть новая система должна быть ориентирована на то, чтобы выводить из бедности, а не создавать благоприятные условий для того, чтобы оставаться в нищете. "Очень важно подчеркнуть стратегическую и идеологическую цель, которую мы ставим в основу инициативы по реформированию системы.

Моя оценка, возможно политическая, заключается в том, что система оценки социальной необеспеченности и социальной помощи в Армении, сознательно или подсознательно, была направлена на консервирование или сохранение бедности. То есть, какую проблему мы решаем, когда даем человеку социальное пособие? Мы даем неимущему человеку социальное пособие, чтобы он оставался бедным, потому что мы говорим: смотри, если вдруг станет известно, что у тебя есть корова и ты получаешь молоко, мы лишим тебя пособия, ты не работай, потому что, если мы узнаем, что ты работаешь и получаешь зарплату, мы лишим тебя пособия", - заявил 15 января 2020 года в ходе обсуждения в правительстве


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