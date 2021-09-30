Четверг, 30 Сентября 2021 16:31

АрмИнфо.Заместитель председателя Национального собрания РА Акоп Аршакян на встрече с главой российского дипломатического представительства в РА Сергем Копыркиным поздравил посла с парламентскими выборами в России, отметив важность положительного воздействия свободных и прозрачных выборов на развитие государства.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, в ходе встречи собеседники коснулись мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Выразив признательность российской стороне, оказанную за поддержку, Акоп Аршакян поднял вопрос о безотлагательном решении гуманитарных вопросов, возникших в результате 44-дневной войны, подчеркнув, что Азербайджан должен немедленно вернуть военнопленных и других задержанных, в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

В свою очередь, посол отметил, что этот вопрос находится в центре внимания российских властей. Вице-спикер армянского парламента подчеркнул роль парламентской дипломатии в союзнических и стратегических отношениях двух стран, коснулся сотрудничества на межпарламентских площадках и совместной работы делегаций. В этом контексте Акоп Аршакян отметил, что в ближайшее время будут сформированы делегации НС РА в Межпарламентской ассамблее СНГ и Парламентской ассамблее ОДКБ, которые в ближайшее время примут участие в заседаниях ассамблеи.

Стороны также коснулись дальнейшей деятельности межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием РА и Федеральным Собранием РФ.

В 2022 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Арменией. Стороны также обсудили вопросы, связанные с повесткой дня проводимых в этой связи мероприятий.