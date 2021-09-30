Четверг, 30 Сентября 2021 13:44

АрмИнфо. В Армении перенесен срок обязательного предоставления результатов ПРЦ-тестов на коронавирус сотрудников ряда сфер с 1-го на 14-е октября. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства юстиции Республики Армения в социальной сети Фейсбук.

<Аппарат Министерства юстиции, согласно приказу министра здравоохранения от 20 августа 2021 года N 65-Н, требование о представлении сертификата, подтверждающего отрицательный результат ПРЦ-теста, будет применять с 14.10.2021 года>, - говорится в источнике.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявляла, что начиная с 1 октября с.г. сотрудники, которые не желают вакцинироваться обязаны раз в 14 дней предоставлять сертификат об отрицательном результате ПРЦ-теста на коронавирус. Подобное требование было введено в связи с обострением ситуации с коронавирусом в стране.

Отметим, что по положению на 11:00 30 сентября, в Армении в общей сложности было проведено 1 712 685 тестов на коронавирус, их коих болезнь подтвердилась у 261 697 граждан (15,3%), выздоровел - 241 841 человек (92,4%), летальных исходов -5 319 (2%). Число активных случаев заражения ковидом составляет 13 328.