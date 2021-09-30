Четверг, 30 Сентября 2021 13:42

АрмИнфо.С 1 января 2022 года правительство Армении при рождении третьего ребёнка и последующих детей семьям будет выделять по 50 тысяч драмов (около $100). Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 сентября на заседании правительства, в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2022 год.

Пособие будет выплачиваться ежемесячно и до достижения ребенком 6 лет.

Напомним, что сегодня в правительстве глава минфина Тигран Хачатрян, представляя проект закона "О государственном бюджете РА на 2022 год", сообщил, что расходы государственного бюджета Армении в 2022 году, по сравнению с заложенным в госбюджете на 2021 год показателем, вырастут на 18,2% - до 2 трлн 188.4млрд драмов. При этом доходы государственной казны и официальные трансферты в 2022 году вырастут на 28,9% и составят 1 трлн 946.2млрд драмов (24,7% ВВП), против ожидаемых к концу текущего года 1 трлн 656.9 млрд драмов (23,6% ВВП) и фактических 1трлн 560.7 млрд дрмов за 2020 год (25,2% ВВП). При этом налоговые сборы и госпошлина к ВВП вырастут на 0,9 п.п. - до 23,4% и составят 1трлн 843.8 млрд драмов, вместо ожидаемых по итогам 2021 года 1 трлн 581.0 млрд драмов (22,5%) и фактических 1 трлн 385.2 млрд драмов за 2020 год (22,4% ВВП). Инфляция к концу 2022 года составит 5,2%, с ожидаемых к концу 2021 года - 7,4%.