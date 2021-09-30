Четверг, 30 Сентября 2021 12:37

АрмИнфо. США и Европейский Союз (ЕС) активно поддерживают "Инициативу мирного добрососедства на Южном Кавказе", озвученную премьер-министром Грузии на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом после заседания Азербайджано-грузинской межправительственной экономической комиссии в Баку заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

"Все мы согласны с тем, что долгосрочному миру и стабильности в регионе альтернативы нет. Поэтому наша инициатива воспринимается с большим одобрением", - сказал грузинский министр, которого цитируют азербайджанские СМИ.

Залкалиани также подчеркнул, что на заседании комиссии было подписано несколько меморандумов, которые будут способствовать долгосрочному миру и реализации важных инфраструктурных проектов.

Ранее, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН предложил мировым лидерам "мирную инициативу соседства" для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе. Как тогда отметил грузинский премьер, Тбилиси готов принять первую встречу в рамках мирной инициативы. По его словам, новый формат поможет построению диалога и будет практическим решением региональных вопросов.

Позже глава правительства заявил, что Грузия выступает с инициативой создать в Тбилиси платформу для контактов армянской и азербайджанской сторон на высоком уровне.