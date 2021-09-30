Четверг, 30 Сентября 2021 11:59

АрмИнфо.Армения будет уделять большое внимание развитию оборонных возможностей, без которых невозможна реализация долгосрочных целей. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 сентября на заседании правительства.

По словам Пашиняна, Армения сегодня стоит перед серьезными вызовами - все еще не преодолены социально-экономические последствия, а также вызовы в сфере безопасности, связанные с пандемией и 44-дневной войной.

В итоге внеочередных выборов в парламент в 2021 году был преодолен внутриполитический кризис, была создана основа для национальной консолидации, считает премьер. А программа деятельности правительства на 2021-2026гг., представленная кабмином в августе с.г., должна создать основы для мирного, стабильного и инклюзивного роста Армении, отметил он.

Как подчеркнул Пашинян, программа деятельности правительства на текущий год, а также проект бюджета на 2022 год, весьма амбициозны, но вместе с тем - вполне реалистичны. В данном контексте, власти страны придают особую важность трансформации трудовой культуры и повышению эффективности системы госуправления. Самое важное в данном направлении, по его словам, формирование и развитие культуры планирования и реализации программ, несовершенность которых влечет к недовыполнению капитальных расходов, и, как результат, к замедлению и торможению экономического роста республики. "В этом смысле важно также развитие мощностей частного сектора, и работа правительства в данном направлении уже дает свои результаты",- отметил он.

Как указал премьер-министр, исполнительная власть намерена продолжить стимулирующую политику, путем обеспечения транспарентности системы госзакупок, увеличение количества лотов, выставленных на торги (конкурсы) и законодательных изменений в целях упрощения отношений с надежными компаниями-партнерами. Будет развит также аналитический потенциал. В результате, данная работа приведет к повышения уровня доверия населения к действиям правительства и тому, что уплаченные ими налоги служат призванной цели, отметил Пашинян.

Коснувшись проекта бюджета 2022 год, Никол Пашинян заявил, что документ опирается на трех основных приоритетах: реформирование системы безопасности, развитие инфраструктур, модернизация науки и образования.

В контексте укрепления обороноспособности страны глава правительства указал, что для РА важны не только модернизация и переоснащение армянской армии, но и формирование благоприятной среды вокруг Армении, последовательная реализация повестки открытия новой эпохи мирного развития Армении и Арцаха в регионе. "В данном контексте, важна также разблокировка региональных коммуникаций, что может качественно изменить структуру и содержание экономики Армении",- заявил Пашинян, подчеркнув, что это, в свою очередь, повысит привлекательность экономики РА для иностранных инвестиций.

Вместе с тем, по его словам, доступность системы образования и ее развитие имеет ключевое значение для РА. В данном контексте, обеспечение инклюзивного роста системы образования является долгосрочным приоритетом правительства Армении, сказал Пашинян.