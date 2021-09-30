Четверг, 30 Сентября 2021 11:50

АрмИнфо. Посол Армении в США Лилит Макунц провела онлайн встречу с конгрессменом Адамом Шиффом.

Как сообщает пресс-служба посольства РА в США, посол выразила благодарность конгрессмену за неизменную поддержку и помощь в вопросах, касающихся Армении и армянского народа.

Макунц также поблагодарил конгрессмена Шиффа и его коллег за последнюю продвигаемую законодательную инициативу, которая должна быть включен в Закон о разрешении на национальную оборону 2022 года.

Посол рассказала о вопросах безопасности, возникших после 44-дневной войны, в этом контексте подчеркнув важность установления долгосрочного и стабильного мира в регионе посредством всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В этой связи Шифф выразил решимость и готовность продолжить свои усилия по преодолению вызовов безопасности и гуманитарных проблем, стоящих перед Арменией.

Собеседники подчеркнули необходимость безоговорочной репатриации армянских военнопленных и мирных жителей, находящихся в Азербайджане.