Четверг, 30 Сентября 2021 09:42

АрмИнфо.США готовы содействовать армяно- турецкому примирению, но на данный момент в отношении этого процесса нет какой- либо ясности. Об этом в Гюмри в беседе с журналистами заявила посол США в Армении Линн Трейси.

Так, посол, отвечая на соответствующий вопрос, выразила убеждение, что стороны должны быть готовы к этому, и в этом случае Соединенные Штаты готовы содействовать примирению, усилиям по диалогу.

Вместе с тем она убеждена, что для этого в первую очередь у сторон должно быть такое желание, готовность.

"На данный момент ситуация в этом отношении еще не ясна. Также люди должны чувствовать уверенность в направлении усилий по примирению, и мы готовы направить на это наши дипломатические усилия", - сказала посол США в РА.

Она также коснулась ситуации между Арменией и Азербайджаном, и назвала конструктивной встречу глав армянского и азербайджанского внешнеполитических ведомств в Нью-Йорке под эгидой Минской группы ОБСЕ. " Недавно в рамках Генассамблеи ООН прошли конструктивные встречи. Сопредседатели Минской группы встретились с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Это по нашим оценкам, конструктивные разговоры, а мы будет рассматривать возможности оказания содействия этому конструктивному диалогу, начавшемуся в Нью- Йорке. Для Минской группы долгосрочное решение конфликта - это всеобъемлющее решение, которое обеспечит мир в регионе", - подытожила она.

Ранее, премьер-министр Армении заявил, что видит позитивные сигналы из Турции по нормализации отношений. Затем Турция на уровне президента подтвердила, что готова нормализовать отношения с Ереваном на основе добрососедства и признания территориальной целостности друг друга. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Армении предложил ему встретиться. Но, в то же время турецкий лидер поднял тему Зангезурского коридора, настаивая на том, что армянская сторона должна предпринять четкие шаги. Официальный Ереван, в свою очередь, заявил, что коридорная логика для него неприемлема.