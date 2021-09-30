Четверг, 30 Сентября 2021 09:40

АрмИнфо.Новоназначенный посол Франции в РА Анн Луйо вручила копии верительных грамот главе МИД Армении Арарату Мирзояну.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи Арарат Мирзоян выразил уверенность, что Анн Луйо будет способствовать дальнейшему углублению и укреплению сотрудничества между Арменией и Францией во всех сферах.

Глава внешнеполитического ведомства РА отметил, что Армения придает большое значение дальнейшему развитию отношений с Францией. В этом контексте собеседники в первую очередь обсудили реализацию конкретных программ с целью стимулирования и расширения армяно-французского сотрудничества в экономической сфере, а также дальнейшие перспективы укрепления связей в образовательной и культурной сферах.

Собеседники коснулись ситуации, сложившейся вследствие азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха, а также вторжения азербайджанских войск на суверенную территорию Армении.

Мирзоян высоко оценил внимание Франции, парламента страны и лично президента Макрона к вопросам возвращения армянских военнопленных и гражданских заложников, защиты историко-культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контроль.

Стороны подчеркнули важность возобновления мирных переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ с целью всеобъемлющего урегулирования конфликта и установления стабильности и безопасности в регионе.